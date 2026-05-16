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Condenan a 30 años de prisión a hombre de San Juan por explotación infantil

Luis Ángel Domenech Acabá fue acusado de producción y posesión de pornografía infantil

16 de mayo de 2026 - 11:02 PM

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La jueza de distrito federal Aida Delgado Colón condenó, el pasado 14 de mayo, a Luis Ángel Domenech Acabá a cumplir 30 años en prisión más 15 años de libertad condicional, tras ser declarado culpable por cargos de explotación sexual contra una menor de edad. (JOSIAN BRUNO)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La jueza de distrito federal Aida Delgado Colón condenó, el 14 de mayo, a Luis Ángel Domenech Acabá a cumplir 30 años en prisión, más 15 años de libertad condicional, tras ser declarado culpable por cargos de explotación sexual contra una menor, informó el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow.

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Tras un juicio que se prolongó por tres días, un jurado emitió, el 25 de febrero, el veredicto de culpabilidad por cargos de producción y posesión de pornografía infantil contra Domenech Acabá, de 35 años y residente en San Juan.

Domenech Acabá comenzará a extinguir la sentencia federal una vez cumpla luego de que cumpla una condena estatal por otro caso de actos lascivos.

En el caso estatal, Domenech Acabá fue condenado por actos lascivos contra su hijastra de 14 años. Según la investigación, la menor le confesó a su hermanastro los hechos y este, a su vez, informó a la trabajadora social de la escuela donde ambos estudiaban.

La Oficina de Investigaciones (HSI) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) investigó el caso en colaboración con la Policía de Puerto Rico. Las fiscales adjuntas Daynelle Álvarez-Lora y Emelina Agrait Barreto, de la Unidad de Delitos contra Niños, Trata de Personas e Inmigración, llevaron el caso.

La jueza de distrito federal Aida Delgado Colón condenó, el pasado 14 de mayo, a Luis Ángel Domenech Acabá a cumplir 30 años en prisión más 15 años de libertad condicional, tras ser declarado culpable por cargos de explotación sexual contra una menor de edad.
La jueza de distrito federal Aida Delgado Colón condenó, el pasado 14 de mayo, a Luis Ángel Domenech Acabá a cumplir 30 años en prisión más 15 años de libertad condicional, tras ser declarado culpable por cargos de explotación sexual contra una menor de edad. (Suministrada)

Según la evidencia presentada durante el juicio y analizada por el jurado, entre septiembre de 2017 y septiembre de 2018, el ahora convicto federal explotó sexualmente a una menor de 15 años.

Durante el proceso, el gobierno presentó testimonios y pruebas digitales que demostraban que, utilizando teléfonos celulares y otros dispositivos, Domenech Acabá produjo imágenes y videos que mostraban a una menor participando en actos sexualmente explícitos.

También poseía imágenes y videos de la menor y de otras menores participando en actos sexualmente explícitos, los cuales guardaba en una carpeta segura en su teléfono celular.

“Proteger a los niños de la explotación sexual es una de nuestras más altas prioridades”, indicó Muldrow.

“Este veredicto envía un mensaje claro de que quienes explotan a menores y trafican material de abuso sexual infantil serán plenamente responsabilizados y enfrentarán consecuencias significativas por sus delitos”, añadió.

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Breaking NewsTribunal Federal en Puerto RicoPornografía infantilExplotación infantilFiscalía federal Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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