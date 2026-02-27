Jurado federal emite veredicto de culpabilidad contra hombre acusado de explotación infantil

Tras un juicio federal que se prolongó por tres días, un jurado emitió un veredicto de culpabilidad, el 25 de febrero, contra Luis Ángel Domenech Acabá por dos cargos relacionados con el delito de explotación infantil.

El juicio contra Domenech Acabá, específicamente por producción y posesión de pornografía infantil, se llevó a cabo ante la jueza Aida Delgado Colón, del Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, en Hato Rey.

Así lo confirmaron el jefe de la Fiscalía federal en Puerto Rico, William Stephen Muldrow, y Yariel Ramos, agente especial interino a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

Según la evidencia presentada en el juicio y evaluada por el jurado, Domenech Acabá explotó sexualmente a una menor de edad desde aproximadamente septiembre de 2017 hasta aproximadamente septiembre de 2018.

PUBLICIDAD

La evidencia demostró que utilizó un celular y servicios de mensajería por internet para persuadir, inducir, atraer o coaccionar a la menor a participar en actividad sexual para producir visuales de dicha conducta.

“Proteger a los niños de la explotación sexual es una de nuestras más altas prioridades”, expresó Muldrow.

“Este veredicto envía un mensaje claro de que quienes explotan a menores y trafican material de abuso sexual infantil serán plenamente responsabilizados y enfrentarán consecuencias significativas por sus delitos”, agregó.

Por su parte, Ramos indicó que “este veredicto trae esperanza a todas las víctimas que sufrieron un dolor inimaginable causado por este individuo, quien era un adulto de confianza cercano a la familia”.

“Ahora que nuestros esfuerzos de las fuerzas del orden lo llevaron ante la justicia, las víctimas pueden concentrarse en su proceso de sanación”, dijo.

Asimismo, Ramos mencionó que “HSI continuará colaborando con nuestros socios locales para identificar y procesar a quienes acechan a nuestros niños”.

Durante el juicio, la Fiscalía federal presentó testimonios y evidencia digital que establecieron que, utilizando celulares y otros dispositivos, Domenech Acabá produjo imágenes y videos que mostraban a una menor participando en conducta sexual explícita.

También, según la Fiscalía federal, poseía imágenes y videos de la menor y de otros menores en conducta sexual explícita, los cuales presuntamente mantenía en una carpeta protegida en su teléfono celular.

Por el cargo de producción de pornografía infantil, el acusado enfrenta una pena mínima obligatoria de 15 años y hasta 30 años de prisión; por posesión de pornografía infantil, enfrenta hasta 20 años.

PUBLICIDAD

La sentencia está programada para el 14 de mayo de 2026 a las 10:00 a.m. Actualmente, el acusado fue ordenado a permanecer detenido bajo la custodia de la Oficina Federal de Prisiones en espera de la sentencia.

Cabe destacar que HSI investigó el caso en colaboración con la Policía de Puerto Rico. Mientras, las fiscales federales Daynelle Álvarez Lora y Emelina Agrait Barreto, de la Unidad de Delitos contra Niños, Trata de Personas e Inmigración, procesaron el caso.

Este caso fue presentado como parte del Project Safe Childhood, una iniciativa nacional lanzada en mayo de 2006 por el Departamento de Justicia para combatir la epidemia de explotación y abuso sexual infantil, detalla el comunicado de prensa emitido por las autoridades.