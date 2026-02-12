Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gran jurado acusa a un hombre de Vieques por explotación infantil

José Amaurys Torres Abreu presuntamente transportó a una menor de 14 años con el fin de participar en actividades sexuales

12 de febrero de 2026 - 6:24 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Mallete de un juez.
El caso es investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI en inglés), junto a la Policía de Puerto Rico. (Shutterstock)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un gran jurado federal emitió una acusación radicó cargos por explotación infantil en la tarde del jueves contra un hombre de 28 años, residente de Vieques.

Según un comunicado de prensa de la fiscalía federal, José Amaurys Torres Abreu enfrenta un cargo por la transportación de una menor con la intención de participar en actividades sexuales ilícitas y un cargo por coaccionar a la menor, que, en este caso, tiene 14 años.

Los documentos apuntan a que los hechos en este caso se remontan a noviembre de 2025.

Torres Abreu tuvo su comparecencia inicial ante la magistrada federal Giselle López-Soler y, de ser hallado culpable, podría enfrentar un mínimo de 10 años en prisión hasta cadena perpetua.

“No hay casos más importantes para el Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal de los Estados Unidos en Puerto Rico que los delitos contra menores. Quienes se aprovechan de nuestros niños serán procesados con todo el peso de la ley”, expresó W. Stephen Muldrow, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

El caso es investigado por el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y la Policía de Puerto Rico. Mientras, la fiscal federal auxiliar (AUSA) Elba Gorbea, de la Unidad de Explotación Infantil e Inmigración, está a cargo del procesamiento del caso.

ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
