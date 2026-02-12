Gran jurado acusa a un hombre de Vieques por explotación infantil

Un gran jurado federal emitió una acusación radicó cargos por explotación infantil en la tarde del jueves contra un hombre de 28 años, residente de Vieques.

Según un comunicado de prensa de la fiscalía federal, José Amaurys Torres Abreu enfrenta un cargo por la transportación de una menor con la intención de participar en actividades sexuales ilícitas y un cargo por coaccionar a la menor, que, en este caso, tiene 14 años.

Los documentos apuntan a que los hechos en este caso se remontan a noviembre de 2025.

Torres Abreu tuvo su comparecencia inicial ante la magistrada federal Giselle López-Soler y, de ser hallado culpable, podría enfrentar un mínimo de 10 años en prisión hasta cadena perpetua.

“No hay casos más importantes para el Departamento de Justicia y la Fiscalía Federal de los Estados Unidos en Puerto Rico que los delitos contra menores. Quienes se aprovechan de nuestros niños serán procesados con todo el peso de la ley”, expresó W. Stephen Muldrow, Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

