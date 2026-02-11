Opinión
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Tribunal Federal sentencia a dos hombres por casos distintos de explotación sexual infantil

Uno de los hombres transportó a una menor de 15 años a un motel en Juana Díaz

11 de febrero de 2026 - 4:29 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los casos fueron investigados por HSI con apoyo de la Policía de Puerto Rico. (GFR Media)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Dos hombres fueron sentenciados por el Tribunal Federal por distintos casos de explotación infantil en Puerto Rico.

Según un comunicado de la fiscalía federal, en el primer caso se sentenció a David Montes García a 12 años de cárcel y 15 años de libertad bajo supervisión por posesión de pornografía infantil.

Por otra parte, el Tribunal también sentenció a Derek Olengo Delgado de Ponce a 13 años y cuatro meses de prisión por transportar a una menor de 15 años para llevar a cabo actos sexuales en un motel en Juana Díaz. El hombre fue convicto además de tomar imágenes sexualmente explícitas del acto.

De acuerdo al comunicado, entre las fechas de agosto 2023 a junio 2024, Montes García mantuvo imágenes explícitas de menores de edad en actos sexuales, incluyendo fotografías de infantes y niños que aún no cumplían los 12 años.

Una investigación de la Rama Investigativa del Departamento de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) reveló un total de 367 imágenes, incluyendo videos, de esta conducta.

Montes García fue acusado el 20 de febrero de 2025 y posteriormente arrestado el 15 de octubre de ese mismo año. El 9 de octubre se declaró culpable de un cargo por posesión de pornografía infantil.

Por su parte, Olengo Delgado fue acusado el 7 de mayo de 2025 y arrestado un día después. El individuo se declaró culpable el 23 de octubre de 2025.

Los casos fueron investigados por HSI con apoyo de la Policía de Puerto Rico.

Breaking NewsExplotación infantilAgresión sexualTribunal Federal en Puerto RicoPornografía infantil
Richard I. Colón Badillo
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
¿Quiénes somos?

Política de privacidad
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: