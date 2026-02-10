Documento policial revela sospechosos por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario

Aibonito - A tres días de que comience el juicio contra Elvia Cabrera Rivera, acusada del asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, la defensa aseguró que que recibió un documento que revela la existencia de otros sospechosos en el crimen ocurrido en Aibonito.

El Nuevo Día supo que el documento de la Policía fue entregado este martes al Ministerio Público, que, a su vez, remitió copia a los abogados de Cabrera Rivera, quienes estuvieron presentes al inicio de la vista preliminar contra Anthonieska Avilés Cabrera.

El licenciado Alberto C. Rivera Ramos, acompañado del abogado Yancarlos Maisonet, confirmó que el documento incluye a otros dos sospechosos, además de Cabrera Rivera y Avilés Cabrera, quienes actualmente son las únicas acusadas por el crimen.

No obstante, el Ministerio Público sostuvo que el documento corresponde a una nota del agente investigador del caso y que en su dorso figuran cuatro nombres: los de las dos imputadas y los de otras dos personas que ya forman parte de la lista de testigos.

Agregó que no se trata de nombres nuevos dentro de la investigación que realizó el Estado sobre el incidente.

Actualmente, madre e hija enfrentan dos cargos cada una por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por el crimen ocurrido el 11 de agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, el ubica cerca del caso urbano del mencionado municipio.

A juicio de la defensa de Cabrera Rivera, que también la integra la licenciada Mayra López Mulero, el documento representa “prueba exculpatoria” o “favorable”.

La evidencia trasciende en momentos en que existe la posibilidad de que los abogados de la acusada radiquen un recurso de “habeas corpus” solicitando su liberación mientras se desarrolla el proceso judicial.

“En todo momento, por más de 30 días, manifestaban que los sospechosos y responsables eran menores de edad. (En un inicio dijeron) que eran seis sospechosos y que eran menores de edad. De hecho, hoy nos entregan evidencia de que hay otros sospechosos que son menores de edad también y que no están siendo procesadas”, dijo Rivera Ramos a la prensa.

Por el momento, queda por verse qué medidas tomará la defensa ante la información recibida, mientras persiste la controversia en el Tribunal de Apelaciones por las solicitudes de desestimación de los cargos contra Cabrera Rivera y de paralización del juicio.

Actualmente, el inicio del juicio está pautado para este viernes, 13 de febrero, con la selección del jurado, un proceso que el tribunal ha reconocido que se podría extender por tres semanas. Esto porque se anticipa que será difícil elegir a los 12 miembros del jurado.