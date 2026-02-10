Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Documento policial revela sospechosos por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario

Según la defensa de Elvia Cabrera, se trata de nuevos implicados, pero el Ministerio Público contradice la información

10 de febrero de 2026 - 2:04 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elvia Cabrera Rivera, acusada por el asesinato. (Pablo Martinez)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Aibonito - A tres días de que comience el juicio contra Elvia Cabrera Rivera, acusada del asesinato de la menor Gabriela Nicole Pratts Rosario, la defensa aseguró que que recibió un documento que revela la existencia de otros sospechosos en el crimen ocurrido en Aibonito.

RELACIONADAS

El Nuevo Día supo que el documento de la Policía fue entregado este martes al Ministerio Público, que, a su vez, remitió copia a los abogados de Cabrera Rivera, quienes estuvieron presentes al inicio de la vista preliminar contra Anthonieska Avilés Cabrera.

El licenciado Alberto C. Rivera Ramos, acompañado del abogado Yancarlos Maisonet, confirmó que el documento incluye a otros dos sospechosos, además de Cabrera Rivera y Avilés Cabrera, quienes actualmente son las únicas acusadas por el crimen.

No obstante, el Ministerio Público sostuvo que el documento corresponde a una nota del agente investigador del caso y que en su dorso figuran cuatro nombres: los de las dos imputadas y los de otras dos personas que ya forman parte de la lista de testigos.

Agregó que no se trata de nombres nuevos dentro de la investigación que realizó el Estado sobre el incidente.

Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia.En el foro judicial se llevaba a cabo la vista preliminar contra Elvia Cabrera Rivera, una de las imputadas por el asesinato de la menor.El crimen ocurrió en el desvío Roberto Colón, intersección con la PR-14, cerca del casco urbano y a minutos del cuartel de Aibonito, según la Policía.
1 / 5 | A las afueras del tribunal: familiares de Gabriela Nicole Pratts exigen justicia. Familiares de Gabriela Nicole Pratts Rosario llegaron hasta el Tribunal de Aibonito para exigir justicia. - Alex Figueroa Cancel

Actualmente, madre e hija enfrentan dos cargos cada una por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas por el crimen ocurrido el 11 de agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón, el ubica cerca del caso urbano del mencionado municipio.

A juicio de la defensa de Cabrera Rivera, que también la integra la licenciada Mayra López Mulero, el documento representa “prueba exculpatoria” o “favorable”.

La evidencia trasciende en momentos en que existe la posibilidad de que los abogados de la acusada radiquen un recurso de “habeas corpus” solicitando su liberación mientras se desarrolla el proceso judicial.

“En todo momento, por más de 30 días, manifestaban que los sospechosos y responsables eran menores de edad. (En un inicio dijeron) que eran seis sospechosos y que eran menores de edad. De hecho, hoy nos entregan evidencia de que hay otros sospechosos que son menores de edad también y que no están siendo procesadas”, dijo Rivera Ramos a la prensa.

El Departamento de Justicia informó, en la mañana de este martes, el arresto de varias personas relacionadas al asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito.Aunque de inmediato no se precisó cuántas personas fueron detenidas, la Policía luego confirmó el arresto de Elvia Cabrera Rivera, de 40 años.Elvia Cabrera Rivera, enfrenta cargos por asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas, por el crimen de Gabriela Nicole Pratts Rosario de 16 años, en Aibonito.
1 / 17 | Caso Gabriela Nicole: así se vio el momento en que trasladaron a dos arrestadas por el crimen. El Departamento de Justicia informó, en la mañana de este martes, el arresto de varias personas relacionadas al asesinato de la joven Gabriela Nicole Pratts Rosario, en Aibonito. - Pablo Martinez

Por el momento, queda por verse qué medidas tomará la defensa ante la información recibida, mientras persiste la controversia en el Tribunal de Apelaciones por las solicitudes de desestimación de los cargos contra Cabrera Rivera y de paralización del juicio.

Actualmente, el inicio del juicio está pautado para este viernes, 13 de febrero, con la selección del jurado, un proceso que el tribunal ha reconocido que se podría extender por tres semanas. Esto porque se anticipa que será difícil elegir a los 12 miembros del jurado.

Para el juicio, la Fiscalía sometió una lista de más de 60 testigos, incluyendo funcionarios públicos y civiles. No obstante, la defensa de la acusada solicitó que se llame a testificar a la secretaria del Departamento de Justicia, Lourdes Gómez Torres.

Tags
Breaking NewsTribunalesGabriela Nicole Pratts RosarioAibonitoAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 10 de febrero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: