Yovngchimi se declara culpable: acuerdan recomendación de 18 meses de cárcel

El exponente de música urbana Ángel Javier Avilés Monzón, alias “Yovngchimi”, se declaró culpable ayer, martes, en el Tribunal Federal en San Juan.

De acuerdo con el expediente electrónico del caso, Avilés Monzón aceptó responsabilidad por posesión de un arma alterada ilegalmente para disparar más de una bala de forma consecutiva, que era uno de los tres cargos que pesaban en su contra.

Tras un acuerdo, la Fiscalía federal acordó retirarle otro cargo por armas y uno por conspiración para tráfico de armas.

“El acusado fue declarado competente para declararse culpable. Se le informó sobre la naturaleza de los cargos. Asimismo, se le informó de las penas máximas a las que se enfrenta, sus derechos constitucionales, las consecuencias de renunciar a sus derechos constitucionales y las normas legales aplicables”, relatan las minutas de la audiencia.

“El tribunal aceptó la modificación de su declaración y Ángel Javier Avilés Monzón se declaró culpable del cargo 2 de la segunda acusación enmendada”, agregó.

Según el acuerdo, Avilés Monzón aceptó que intercambió mensajes con una persona en relación a un arma de fuego que supuestamente estaba dañada en agosto y octubre de 2024.

“El acusado admite que poseía un arma de fuego que sabía que había sido modificada para disparar más de un tiro sin recarga manual mediante una sola función del gatillo”, indica el documento del acuerdo.

A petición de la defensa de una sentencia expedita, la jueza María Antongiorgi Jordán pautó la audiencia para dictar la condena el próximo 16 de abril, en el Tribunal Federal en Hato Rey.

Aunque todavía las partes no han presentado sus memorandos de sentencia, en el acuerdo de culpabilidad las partes estipularon recomendar 18 meses de cárcel.