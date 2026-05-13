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Tragedia en California: matrimonio boricua muere en choque entre varios camiones

Familiares de la pareja buscan recaudar fondos para trasladar sus cuerpos a Puerto Rico y darles el último adiós

13 de mayo de 2026 - 9:22 AM

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Keilamarie Durán San Miguel, de 36 años, y Christian Joel Pantoja Sánchez, de 40. (GoFundMe)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un matrimonio boricua que trabajaba como camioneros murió el pasado miércoles en un choque múltiple que involucró a tres camiones de carga en la autopista I-40, en Ludlow, California.

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Las víctimas fueron identificadas como Keilamarie Durán San Miguel, de 36 años, y Christian Joel Pantoja Sánchez, de 40, ambos residentes en Orlando, Florida, informa el portal digital de la Policía del condado de San Bernardino.

De acuerdo con las autoridades, agentes de Patrulla de Carreteras de California respondieron a eso de las 7:09 a.m. del 6 de mayo a un accidente múltiple reportado en la mencionada vía.

Según el medio local Daily Press, Durán San Miguel conducía un camión de arrastre mientras que Pantoja Sánchez viajaba como pasajero.

El informe preliminar citado por ese medio apunta a que, por razones que aún se investigan, Durán San Miguel no se habría detenido a tiempo ante el tráfico que tenía de frente, lo que provocó una colisión múltiple entre tres camiones de carga.

Tras el accidente, ambos boricuas fallecieron a causa de las lesiones recibidas.

Habilitan campaña de GoFundMe

A través de una campaña de GoFundMe, habilitada por una sobrina de Pantoja Sánchez, familiares de la pareja indicaron que, al momento del accidente, ambos se dirigían de regreso a su hogar en Orlando, donde los esperaban sus hijos.

“Con profundo dolor compartimos la pérdida de mi tío Christian ‘Wolf’ y su esposa Kelly, quienes fallecieron trágicamente en un accidente mientras trabajaban como camioneros en California”, lee la publicación.

“Christian y Kelly eran una pareja llena de amor, trabajadores incansables, padres ejemplares y una familia unida que siempre luchó por sacar adelante a sus hijos. Se fueron dejando sueños sin cumplir, corazones rotos y unos hijos que los amaban con toda su vida”, agregó la pariente.

Con la campaña, la familia busca recaudar fondos para trasladar los cuerpos de la pareja a Puerto Rico y cubrir los gastos relacionados con sus servicios fúnebres.

“Los gastos son enormes y necesitamos ayuda. Cualquier aportación, aunque sean $5, significa muchísimo para nosotros en este momento tan doloroso. Si no puedes donar, compartir esta campaña también nos ayuda enormemente”, sostuvo.

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Breaking NewsAccidentes de TránsitoCaliforniaEstados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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