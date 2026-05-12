Una mujer resulta herida al confrontar a dos hombres que encontró dentro de su auto

Una mujer de 57 años fue agredida con un arma blanca fuera de su residencia luego que confrontara a dos personas que estaban dentro de su auto, informó la Policía.

La agresión se reportó en la urbanización Oriente, en Las Piedras.

De acuerdo con un informe preliminar de la Uniformada, la mujer reportó en la madrugada de este martes que escuchó ruidos en el exterior de su vivienda.

“Al salir a verificar, se percató de la presencia de dos individuos dentro de su vehículo de motor”, establece el informe policíaco sobre la denuncia realizada a eso de las 3:33 a.m.

La querella señala que la mujer confrontó a los sujetos. En ese momento, uno de ellos presuntamente la agredió con lo que se describió como un objeto punzante.

“La perjudicada fue transportada a una institución hospitalaria para recibir atención médica y, al momento, su condición fue descrita como estable”, detalló la Policía.

El informe policíaco no precisa qué sucedió con los desconocidos.