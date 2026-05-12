Conocer es crecer: ¿Qué son las constelaciones?
Las que puedes ver de noche dependen de la época del año y tu ubicación en la Tierra
12 de mayo de 2026 - 6:00 AM
12 de mayo de 2026 - 6:00 AM
Una constelación es un conjunto de estrellas que, al ser unidas por líneas imaginarias, forman un dibujo que evoca una figura. Como se trata de asociaciones influidas por la cultura, pueden variar de una sociedad a otra. Por ejemplo, según la Enciclopedia Concepto, los antiguos griegos veían en las constelaciones a sus héroes y dioses, mientras que los antiguos chinos distinguían mansiones celestes y los incas veían animales sagrados.
De acuerdo con la NASA, las estrellas están muy lejos de la Tierra y, aunque sean parte de una misma constelación, no están conectadas entre sí en el espacio. Hoy en día, existen 88 constelaciones reconocidas oficialmente.
Las constelaciones que puedes ver de noche dependen de la época del año. Las estrellas parecen moverse ligeramente al oeste cada noche con respecto a donde estaban la noche anterior. Esto se debe a que, a medida que la Tierra da una vuelta alrededor del Sol, nuestro planeta se encuentra en una posición distinta en su órbita. Además, tu ubicación en la Tierra puede determinar qué constelaciones puedes ver. Algunas se ven solo desde el hemisferio norte del planeta y otras solo desde el hemisferio sur, mientras que varias pueden observarse desde ambos.
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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:
Contesta:
Mi constelación inventada
Objetivo: Comprender que las constelaciones son interpretaciones culturales basadas en unir estrellas con líneas imaginarias.
Materiales: Hoja blanca o cartulina, lápiz, regla, tijeras, pegamento, stickers de estrellas (opcional).
Crea: Lee el primer párrafo del texto donde dice que las constelaciones son dibujos imaginarios y que varían según la cultura. Imagina que eres un observador del cielo de una cultura antigua (puede ser inventada por ti) y luego dibuja 6 o 7 estrellas en tu hoja (puntos blancos o amarillos) sin unirlas aún. Luego únelas con líneas rectas para formar la silueta de un animal, un objeto o un personaje que sea importante para tu cultura imaginaria. Por último, dale un nombre a tu constelación y escribe una pequeña historia de dos o tres líneas explicando por qué ese dibujo está en el cielo.
Reflexión: ¿Tu constelación se parece a alguna real de las 88 que existen? ¿Por qué crees que diferentes culturas ven figuras distintas en las mismas estrellas?
Cartografía celeste: estaciones y hemisferios
Objetivo: Aplicar los conceptos de movimiento orbital de la Tierra y ubicación geográfica para explicar por qué se ven diferentes constelaciones.
Materiales: Acceso a internet o mapas estelares impresos (ej. de hemisferio norte y sur), cuaderno, lápiz.
Crea: Retoma la información del tercer párrafo del texto: las constelaciones visibles cambian según la época del año (por la traslación terrestre) y según el hemisferio desde donde se observe.
Luego, elige tres constelaciones de las 88 oficiales. Investiga brevemente:
Construye una tabla comparativa con dos columnas:
Columna A: Constelaciones visibles en enero desde el hemisferio norte.
Columna B: Constelaciones visibles en julio desde el hemisferio sur.
(Debes incluir al menos cuatro constelaciones en cada columna).
Y para finalizar esta actividad, explica con tus propias palabras, usando el texto como base, por qué una misma constelación no puede verse todo el año desde el mismo lugar y por qué hay constelaciones exclusivas de cada hemisferio.
Entrega: Tabla y explicación escrita.
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