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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Estaba en el techo: arrestan a hombre que intentó robar en la alcaldía de Arecibo

Un policía se percató de lo que sucedía tras escuchar ruidos desde la estructura

12 de mayo de 2026 - 6:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alcaldía de Arecibo. (GFR Media)
La pesquisa del incidente, que se investiga como un escalamiento, está en manos de agentes de la División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Arecibo.
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un hombre de 60 años fue arrestado en la noche del lunes tras ser sorprendido en el techo de la Casa Alcaldía de Arecibo, rodeado por equipo que presuntamente robaría.

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La Policía informó que la intervención se dio luego que un sargento de la Policía Municipal de Arecibo que daba un ronda preventiva por el casco urbano pasadas las 10:00 p.m. del lunes escuchara ruidos raros en el techo de la estructura, ubicada en la calle José de Diego.

“Al verificar el área, observaron a un individuo y encontraron cinco consolas industriales desmanteladas”, indicó la Uniformada.

La pesquisa del incidente, que se investiga como un escalamiento, está en manos de agentes de la División de Delitos contra la Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Arecibo.

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AreciboEscalamientoPolicía de Puerto RicoPolicía MunicipalBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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