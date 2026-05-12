Estaba en el techo: arrestan a hombre que intentó robar en la alcaldía de Arecibo

Un hombre de 60 años fue arrestado en la noche del lunes tras ser sorprendido en el techo de la Casa Alcaldía de Arecibo, rodeado por equipo que presuntamente robaría.

La Policía informó que la intervención se dio luego que un sargento de la Policía Municipal de Arecibo que daba un ronda preventiva por el casco urbano pasadas las 10:00 p.m. del lunes escuchara ruidos raros en el techo de la estructura, ubicada en la calle José de Diego.

“Al verificar el área, observaron a un individuo y encontraron cinco consolas industriales desmanteladas”, indicó la Uniformada.