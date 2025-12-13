Yovngchimi tiene hasta enero próximo para decidir si se declara culpable en caso federal

El exponente de música urbana Ángel Javier Avilés Monzón, conocido artísticamente como Yovngchimi, tiene hasta el 16 de enero de 2026 para decidir si se declarará culpable o continuará hacia la etapa de juicio en el caso federal por posesión de armas de fuego modificadas y conspiración para tráfico de armas.

Así se desprende de una minuta de la vista de estatus celebrada el 2 de diciembre ante la jueza de distrito María Antongiorgi Jordan, del Tribunal Federal, en la que se confirma que las partes, entiéndase la representación legal del acusado y la Fiscalía federal, estaban en conversaciones para alcanzar un acuerdo.

Se suponía que la Fiscalía federal y la defensa, encabezada por el licenciado Sam Zangeneh, sostuvieran el 3 de diciembre una reunión para discutir negociaciones sobre un posible acuerdo de culpabilidad. Sin embargo, del expediente judicial no se desprende si la reunión se llevó a cabo y cuál fue el resultado.

Según la minuta, “el abogado Zangeneh informó que la defensa explorará una posible resolución y solicitó tiempo adicional para informar al tribunal sobre la decisión del acusado respecto a cómo proceder (en cuanto a la alegación de culpabilidad)”.

En caso de que Yovngchimi opte por no declararse culpable, la minuta establece que las partes deberán presentarse en la corte el 18 de febrero de 2026 a las 9:30 a.m. para una conferencia previa al juicio, mientras que el juicio está programado para iniciar el 9 de marzo de 2026 a las 9:00 a.m.

Por su parte, la fiscal federal Laura Díaz González informó que la Fiscalía entregó el 15 de octubre todas las traducciones al inglés de los materiales que planea utilizar en el juicio y que no existen solicitudes de descubrimiento de prueba pendientes.

Avilés Monzón enfrenta tres cargos: dos por posesión de armas de fuego que presuntamente estaban alteradas con el propósito de convertirlas en ametralladoras; y uno por conspirar para traficar armas de fuego.

El reguetonero fue arrestado en diciembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina. Originalmente, enfrentaba solo dos cargos por posesión ilegal de un arma de fuego.

Sin embargo, las autoridades federales enmendaron el pliego para establecer que las armas de fuego tenían una modificación ilegal para convertirla en una ametralladora.

También se le acusa de conspirar para traficar armas de fuego por hechos que habrían ocurrido desde enero de 2023 hasta diciembre de 2024.

Según alega la Fiscalía federal, el acusado conspiró para traficar entre 25 y 99 armas de fuego.

