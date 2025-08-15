Opinión
15 de agosto de 2025
88°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Se adhiere a los criterios de The Trust Project

Desde la cárcel, Yovngchimi lanza nueva canción

El rapero, arrestado en 2024, lanza un anticipo de su próximo disco y anuncia que tiene un repertorio listo para ser publicado

15 de agosto de 2025 - 3:22 PM

Yovngchimi (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante urbano Yovngchimi lanzó su nuevo sencillo titulado “McLaren”, en colaboración con su colega Clarent, que sirve como un adelanto del álbum “Svperstar Demon”.

Combina elementos de música house con ritmos urbanos modernos y viene acompañado de un video musical en el que Clarent interpreta un doble papel: el suyo propio y el de Yovngchimi.

En el clip, Clarent se viste, actúa y se presenta como una réplica casi exacta de Yovngchimi, rindiendo homenaje a su colega y asegurando que su presencia artística siga viva, mientras el rapero se encuentra en la cárcel federal, donde enfrenta dos cargos por posesión de armas modificadas para disparar en automático y un tercer cargo por conspiración para traficar armas de fuego.

“McLaren fue solo para calentar. El verdadero viaje empieza ahora. Estoy en un momento donde cada sonido, cada letra, tiene intención. Svperstar Demon no es solo evolución, es estrategia, es visión. Mi ausencia física no significa desconexión, mi enfoque está más claro que nunca. Lo que viene es música hecha para durar”, expresó Yovngchimi desde prisión.

Sin embargo, según se indicó mediante comunicado de prensa, Yovngchimi dejó un repertorio amplio de música lista para sus fanáticos. Esta será lanzada progresivamente como parte de una estrategia para mantener su carrera activa.

“La música que viene es otro nivel. Me enfoqué en romper barreras, en probar sonidos nuevos sin perder quién soy. Hay colaboraciones grandes, pero también temas muy personales. Esto es para los que nunca dejaron de creer en mí, incluso en los momentos más difíciles. ‘McLaren’ es solo el comienzo. Nos vemos pronto”, añadió Ángel Javier Avilés Monzón, nombre de pila de Yovngchimi, quien ha colaborado con artistas de la talla de Bad Bunny, French Montana, Ozuna, Arcángel y Eladio Carrión.

Yovngchimi fue arrestado el 29 de diciembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Isla Verde. Desde entonces, ha solicitado en varias ocasiones libertad bajo fianza, pero todas las peticiones han sido denegadas.El juicio en su contra todavía no tiene fecha.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
