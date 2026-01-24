Listo Yovngchimi para declararse culpable en el Tribunal federal: fijan la fecha para la audiencia

La jueza de distrito María Antongiorgi Jordan, del Tribunal federal, fijó para el próximo martes, 10 de febrero la vista en la que el exponente de música urbana Ángel Javier Avilés Monzón, conocido artísticamente como “Yovngchimi”, se declarará culpable.

Así consta en una orden emitida el pasado 21 de enero, en la que Antongiorgi Jordan reprogramó la audiencia de cambio de alegación tras acoger una solicitud de posposición presentada por el licenciado Saam Zangeneh, representante legal de Avilés Monzón.

Inicialmente, la audiencia estaba pautada para el próximo 27 de enero a la 1:30 p.m. en el Tribunal federal en Hato Rey. No obstante, con el cambio de fecha, ahora la audiencia será el 10 de febrero a las 10:00 a.m. en la sala 2 de la mencionada corte.

La fecha de la vista se fijó luego de que el exponente de música urbana alcanzara un acuerdo con la Fiscalía federal y aceptara declararse culpable, según consta en el expediente del caso. Por el momento, se desconoce el cargo del que Avilés Monzón hará admisión.

“El demandado solicita respetuosamente que este Honorable Tribunal programe una audiencia de cambio de declaración para el caso mencionado anteriormente”, indicó Zangeneh en la escueta moción presentada el pasado 16 de enero.

Precisamente, el reguetonero tenía hasta esa mencionada fecha para notificarle por escrito a la jueza de distrito un cambio en la alegación de culpabilidad, según el calendario establecido en el expediente tras la celebración de una vista de estatus en el caso.

A modo de resumen, fue el pasado 2 de diciembre de 2025 cuando se revelaron los detalles de las negociaciones para alcanzar el acuerdo, durante una vista sobre el estado del caso. En esa ocasión, la jueza estableció el plazo para finalizar las conversaciones.

La Fiscalía federal, representada en el caso por los fiscales Joseph Russell y Laura Díaz, había intentado en verano pasado que el reguetonero se declarara culpable. Sin embargo, el proceso con la defensa no prosperó hasta este momento.

El acusado, que fue detenido el 29 de diciembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, enfrenta dos cargos por posesión de armas modificadas para disparar en automático y un tercero por conspiración para traficar armas de fuego.

De momento, se desconocen detalles del memorando de sentencia, un documento que debe incluir el cargo por el que se declarará culpable y la recomendación de la pena correspondiente que deberá enfrentar Avilés Monzón, quien se encuentra ingresado en una prisión federal.

El juicio por jurado contra Yovngchimi estaba programado para el 9 de marzo. Sin embargo, ante el acuerdo de culpabilidad, quedó sin efecto.

Según documentos judiciales, el trapero fue vinculado a una presunta ilegalidad a través de mensajes de texto obtenidos del celular de otro artista urbano, Luis Nomar Isaac Sánchez, mejor conocido como CDobleta. El celular fue confiscado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

De acuerdo a las autoridades federales, los mencionados artistas urbanos formaban parte de un chat en la aplicación WhatsApp de nombre “La Vuelta”. Además, presuntamente formaba parte del grupo Víctor Pérez Fernández, alias “La Cone”.