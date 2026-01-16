Yovngchimi se declarará culpable tras alcanzar acuerdo con la Fiscalía federal

El exponente de música urbana Ángel Javier Avilés Monzón, conocido artísticamente como Yovngchimi, se declarará culpable ante el Tribunal federal tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía federal.

La representación legal de Avilés Monzón, encabezada por el licenciado Saam Zangeneh, presentó este viernes una escueta moción, de una página, solicitando que se fije una vista para hacer el “cambio de declaración”.

“El demandado solicita respetuosamente que este Honorable Tribunal programe una audiencia de cambio de declaración para el caso mencionado anteriormente”, indicó el letrado en el documento judicial.

Precisamente, el exponente de música urbana tenía hasta este viernes para notificarle por escrito a la jueza de distrito María Antongiorgi Jordan un cambio en la alegación de culpabilidad.

El 2 de diciembre de 2025 se revelaron los detalles de las negociaciones para alcanzar el acuerdo, durante una vista sobre el estado del caso. En esa ocasión, la jueza estableció el plazo para finalizar las conversaciones.

PUBLICIDAD

La Fiscalía federal, representada en el caso por los fiscales Joseph Russell y Laura Díaz, había intentado en verano pasado que el reguetonero se declarara culpable. Sin embargo, el proceso con la defensa no prosperó.

El acusado, que fue detenido el 29 de diciembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, enfrenta dos cargos por posesión de armas modificadas para disparar en automático y un tercero por conspiración para traficar armas de fuego.

De momento, se desconocen detalles del memorando de sentencia, un documento que debe incluir el cargo por el que se declarará culpable y la recomendación de la pena correspondiente.

El juicio por jurado contra Yovngchimi estaba programado para el 9 de marzo. Sin embargo, ante el acuerdo de culpabilidad, quedó sin efecto.

Según documentos judiciales, el trapero fue vinculado a una presunta ilegalidad a través de mensajes de texto obtenidos del celular de otro artista urbano, Luis Nomar Isaac Sánchez, mejor conocido como CDobleta. El celular fue confiscado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

De acuerdo a las autoridades federales, los mencionados artistas urbanos formaban parte de un chat en la aplicación WhatsApp de nombre “La Vuelta”. Además, presuntamente formaban parte del grupo Víctor Pérez Fernández, alias “La Cone”.