Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasTribunales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Yovngchimi se declarará culpable tras alcanzar acuerdo con la Fiscalía federal

Así consta en una moción radicada este viernes en el Tribunal federal

16 de enero de 2026 - 5:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El reguetonero Yovngchimi. (Archivo)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

El exponente de música urbana Ángel Javier Avilés Monzón, conocido artísticamente como Yovngchimi, se declarará culpable ante el Tribunal federal tras alcanzar un acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía federal.

RELACIONADAS

La representación legal de Avilés Monzón, encabezada por el licenciado Saam Zangeneh, presentó este viernes una escueta moción, de una página, solicitando que se fije una vista para hacer el “cambio de declaración”.

“El demandado solicita respetuosamente que este Honorable Tribunal programe una audiencia de cambio de declaración para el caso mencionado anteriormente”, indicó el letrado en el documento judicial.

Precisamente, el exponente de música urbana tenía hasta este viernes para notificarle por escrito a la jueza de distrito María Antongiorgi Jordan un cambio en la alegación de culpabilidad.

El 2 de diciembre de 2025 se revelaron los detalles de las negociaciones para alcanzar el acuerdo, durante una vista sobre el estado del caso. En esa ocasión, la jueza estableció el plazo para finalizar las conversaciones.

La Fiscalía federal, representada en el caso por los fiscales Joseph Russell y Laura Díaz, había intentado en verano pasado que el reguetonero se declarara culpable. Sin embargo, el proceso con la defensa no prosperó.

El acusado, que fue detenido el 29 de diciembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, enfrenta dos cargos por posesión de armas modificadas para disparar en automático y un tercero por conspiración para traficar armas de fuego.

De momento, se desconocen detalles del memorando de sentencia, un documento que debe incluir el cargo por el que se declarará culpable y la recomendación de la pena correspondiente.

El juicio por jurado contra Yovngchimi estaba programado para el 9 de marzo. Sin embargo, ante el acuerdo de culpabilidad, quedó sin efecto.

Según documentos judiciales, el trapero fue vinculado a una presunta ilegalidad a través de mensajes de texto obtenidos del celular de otro artista urbano, Luis Nomar Isaac Sánchez, mejor conocido como CDobleta. El celular fue confiscado por la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés).

De acuerdo a las autoridades federales, los mencionados artistas urbanos formaban parte de un chat en la aplicación WhatsApp de nombre “La Vuelta”. Además, presuntamente formaban parte del grupo Víctor Pérez Fernández, alias “La Cone”.

Este último es el presunto manejador de CDobleta y fue acusado por un gran jurado junto a otros supuestos miembros de la ganga “La Familia”, que se vincula con el asesinato del policía Eliezer Ramos, ocurrido en los predios del residencial Sabana Abajo. Por este crimen, también fue acusado Isaac Sánchez.

Tags
Breaking NewsTribunalesTribunal FederalTribunal Federal en Puerto RicoFiscalía federal Yovngchimi
ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
Yaritza Rivera ClementeArrow Icon
Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 16 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: