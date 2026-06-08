Muere conductor tras perder el control de su vehículo luego de sufrir un aparente percance de salud en Guánica

La Policía investiga la muerte de un conductor reportada en la tarde de este domingo tras un choque ocurrido en la carretera PR-326, kilómetro 2.2, del barrio Santa Rita, en Guánica.

Según la información preliminar, el hombre transitaba en dirección de Guánica hacia Yauco cuando presuntamente sufrió un percance de salud que provocó que perdiera el dominio del volante.

A raíz de la situación, el vehículo impactó en el lugar, de acuerdo con el informe policiaco.

La identidad del conductor no ha sido divulgada al momento de esta publicación.

El fiscal de turno ordenó el levantamiento del cuerpo y su traslado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para la autopsia y otras pruebas que determinarán la causa de muerte.