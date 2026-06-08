Sin rastro de los tres amigos desaparecidos en Vega Baja tras días de búsqueda

( Suministrada por la Policía )

Las autoridades continúan, el lunes, los esfuerzos para dar con el paradero de tres hombres que fueron reportados desaparecidos la semana pasada en Vega Baja.

Los tres desaparecidos fueron identificados como Cristian Castillo, Benjamín Fontánez y Carlos Hernández.

“Seguimos con planes de trabajo de búsqueda para corroborar informaciones”, dijo el teniente José Cruz, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja, a El Nuevo Día.

Sin embargo, señaló que no ha surgido alguna confidencia concreta.

Al momento, los investigadores solo saben que el trío se había hospedado en un motel en Vega Baja el pasado viernes 28 de mayo, desde donde tuvieron una videollamada con la pareja de Fontánez.

Salieron de allí al día siguiente, a las 2:15 p.m., en dos vehículos: una Nissan Xterra, de Fontánez, y un Toyota Corolla, de Castillo.

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Vehículo quemado en Vega Baja (Suministrada)

Cruz Marrero explicó que fueron a la comunidad Ojo de Agua, donde hay un manantial que se ha convertido en una atracción turística.

“Allí Benjamín llama a su pareja por videollamada, que fue como a las 3:00 de la tarde”, relató el teniente el pasado 4 de junio. “Ella ve que están Carlos y Cristian”.

“Desde entonces, no han tenido más comunicación con ellos, según lo que se sabe al momento”, añadió.

Posteriormente, a las 3:50 a.m. del sábado, 30 de mayo, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un vehículo incendiado en kilómetro 12.4 de PR-160, en el barrio Almirante Sur, en Vega Baja.

Tras extinguir el fuego, pudieron identificar que se trataba de la Nissan Xterra perteneciente a Fontánez. Hasta ese momento, no había sido reportado como robado, hurtado ni desaparecido.

En ese momento, la Policía explicó que la búsqueda se concentraba en el área de Almirante Sur, cerca de donde encontraron el auto quemado. Al no surgir alguna pista, han decidido buscar en otras áreas.