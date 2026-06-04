Extraña desaparición: buscan tres hombres en zona boscosa de Vega Baja

Las autoridades buscan a tres hombres reportados como desaparecidos en el área de Vega Baja.

La Policía los identificó como Cristian Castillo, Benjamín Fontánez y Carlos Hernández.

El teniente José Cruz Marrero, del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja, indicó que, tras comenzar la investigación, supieron que el pasado jueves 28 de mayo, Fontánez tuvo una videollamada con su pareja consensual.

“La llamó desde el motel Molino Rojo en Vega Baja”, indicó Cruz Marrero. “Ella vio que estaba Carlos y un tercero, que es Cristian”.

“Eso se corroboró con otra persona, que es un amigo en común”, agregó.

Según el oficial, los investigadores pudieron observar vídeos de cámaras de seguridad en los que se les ve salir del motel el pasado viernes 29 de mayo, a eso de las 2:15 p.m.

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Iban en un vehículo Nissan Xterra, de Fontánez, seguido por otro auto, un Toyota Corolla, de Castillo.

Cruz Marrero explicó que fueron a la comunidad Ojo de Agua, donde hay un manantial que se ha convertido en una atracción turística.

“Allí Benjamín llama a su pareja por videollamada, que fue como a las 3:00 de la tarde”, relató el teniente. “Ella ve que están Carlos y Cristian”.

“Desde entonces, no han tenido más comunicación con ellos, según lo que se sabe al momento”, añadió.

Posteriormente, a eso de las 3:50 de la madrugada del sábado, 30 de mayo, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre un vehículo incendiado en kilómetro 12.4 de la carretera PR-160, en el barrio Almirante Sur de Vega Baja,

Tras extinguir el fuego, pudieron identificar que se trataba del Nissan Xterra, perteneciente a Fontánez. Hasta ese momento no había sido reportado como robado, hurtado ni desaparecido.

Al no poder contactar a Fontánez, avisaron a la Policía de la región de Fajardo para que visitara la dirección en la que figura el registro del auto.

Luego, el martes 2 de junio, la familia de Fontánez acudió a la Policía en Fajardo para hacer la querella de desaparecido.

Paralelamente, el CIC de Arecibo intenta contactar una mujer que supuestamente se iba a encontrar con Castillo en un motel el jueves 28 de mayo, según familiares que lo reportaron como desaparecido.

Sin embargo, la pesquisa no se concentra en ese ángulo debido a que Castillo fue visto en buen estado en la videollamada de Fontánez el viernes siguiente.

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De momento no tenían información de que alguno de ellos haya enfrentado alguna situación o problema reciente, mientras que Castillo había regresado el mes pasado desde Estados Unidos, donde vivió por cinco años luego de una supuesta amenaza en su contra.

Cruz Marrero dijo que los teléfonos aparecen apagados, sin movimiento, con la última ubicación en Vega Baja.

Asimismo, explicó que la búsqueda, al momento, se concentra en el área de Almirante Sur, cerca de donde encontraron el auto quemado.

“Es un área extensa, en su mayoría boscosa, que llega a colindar con Morovis. Estamos dividiendo la búsqueda en cuadrantes, con unos drones, para peinar más o menos el área donde fue localizado el vehículo”, detalló.