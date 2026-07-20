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¡Protégete! Emiten advertencia de calor para 62 municipios de Puerto Rico

También hay un riesgo de propagación de incendio forestales

20 de julio de 2026 - 12:09 PM

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El SNM también advirtió sobre condiciones peligrosas y propicias para la propagación de incendios forestales por el calor, poca lluvia y fuertes vientos. (The Associated Press)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió hoy, lunes, una advertencia de calor para 62 municipios de Puerto Rico.

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La meteoróloga del SNM, Mariangelis Marrero Colón, indicó a El Nuevo Día que la alerta estará en efecto hasta las 5:00 p.m.

“Tenemos humedad disponible y las temperaturas van a estar sobrepasando los 90 grados. Así que esa combinación genera índices de más de 100 grados”, explicó Marrero Colón.

Los municipios bajo la advertencia son: San Juan, Guánica, Trujillo Alto, Carolina, Dorado, Peñuelas, Las Piedras, Quebradillas, Cabo Rojo, Bayamón, Santa Isabel, Vega Baja, Naguabo, Isabela, Hormigueros, Cidra, Florida, Ponce, Patillas, Gurabo, Ceiba, Fajardo, Loíza, Río Grande, Caguas, Comerío, Juncos, Juana Díaz, Añasco, Luquillo, Yauco, Guayanilla, Arecibo, Culebra, Toa Alta, Arroyo, Maunabo, San Germán, Humacao, Aguadilla, Mayagüez, Rincón, Camuy, Guayama, Vieques, Vega Alta, Canóvanas, Cataño, Salinas, Aguas Buenas, Yabucoa, Cayey, Aguada, Guaynabo, Hatillo, Manatí, Moca, Barceloneta, San Lorenzo, Lajas, y Toa Baja.

Asimismo, dijo que permanecen las condiciones peligrosas para la propagación de incendios forestales por el calor, poca lluvia y fuertes vientos.

Mientras, continúa la presencia de particulado de polvo del desierto del Sahara, mientras que se espera que mañana, martes, sea “un día de transición y el miércoles habría un panorama en el que debemos tener hasta el jueves alguna actividad de lluvia.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaCalor extremo
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Alex Figueroa Cancel
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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