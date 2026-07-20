¡Protégete! Emiten advertencia de calor para 62 municipios de Puerto Rico

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió hoy, lunes, una advertencia de calor para 62 municipios de Puerto Rico.

La meteoróloga del SNM, Mariangelis Marrero Colón, indicó a El Nuevo Día que la alerta estará en efecto hasta las 5:00 p.m.

“Tenemos humedad disponible y las temperaturas van a estar sobrepasando los 90 grados. Así que esa combinación genera índices de más de 100 grados”, explicó Marrero Colón.

Los municipios bajo la advertencia son: San Juan, Guánica, Trujillo Alto, Carolina, Dorado, Peñuelas, Las Piedras, Quebradillas, Cabo Rojo, Bayamón, Santa Isabel, Vega Baja, Naguabo, Isabela, Hormigueros, Cidra, Florida, Ponce, Patillas, Gurabo, Ceiba, Fajardo, Loíza, Río Grande, Caguas, Comerío, Juncos, Juana Díaz, Añasco, Luquillo, Yauco, Guayanilla, Arecibo, Culebra, Toa Alta, Arroyo, Maunabo, San Germán, Humacao, Aguadilla, Mayagüez, Rincón, Camuy, Guayama, Vieques, Vega Alta, Canóvanas, Cataño, Salinas, Aguas Buenas, Yabucoa, Cayey, Aguada, Guaynabo, Hatillo, Manatí, Moca, Barceloneta, San Lorenzo, Lajas, y Toa Baja.

Asimismo, dijo que permanecen las condiciones peligrosas para la propagación de incendios forestales por el calor, poca lluvia y fuertes vientos.