¡Protégete! Emiten advertencia de calor para 62 municipios de Puerto Rico
También hay un riesgo de propagación de incendio forestales
20 de julio de 2026 - 12:09 PM
20 de julio de 2026 - 12:09 PM
El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió hoy, lunes, una advertencia de calor para 62 municipios de Puerto Rico.
La meteoróloga del SNM, Mariangelis Marrero Colón, indicó a El Nuevo Día que la alerta estará en efecto hasta las 5:00 p.m.
“Tenemos humedad disponible y las temperaturas van a estar sobrepasando los 90 grados. Así que esa combinación genera índices de más de 100 grados”, explicó Marrero Colón.
Los municipios bajo la advertencia son: San Juan, Guánica, Trujillo Alto, Carolina, Dorado, Peñuelas, Las Piedras, Quebradillas, Cabo Rojo, Bayamón, Santa Isabel, Vega Baja, Naguabo, Isabela, Hormigueros, Cidra, Florida, Ponce, Patillas, Gurabo, Ceiba, Fajardo, Loíza, Río Grande, Caguas, Comerío, Juncos, Juana Díaz, Añasco, Luquillo, Yauco, Guayanilla, Arecibo, Culebra, Toa Alta, Arroyo, Maunabo, San Germán, Humacao, Aguadilla, Mayagüez, Rincón, Camuy, Guayama, Vieques, Vega Alta, Canóvanas, Cataño, Salinas, Aguas Buenas, Yabucoa, Cayey, Aguada, Guaynabo, Hatillo, Manatí, Moca, Barceloneta, San Lorenzo, Lajas, y Toa Baja.
[JUL 20]— NWS San Juan (@NWSSanJuan) July 20, 2026
Heat Advisory was issued. | Se emitió una Advertencia de Calor#PRwx USVIwx pic.twitter.com/yFoyv1VRrh
Asimismo, dijo que permanecen las condiciones peligrosas para la propagación de incendios forestales por el calor, poca lluvia y fuertes vientos.
Mientras, continúa la presencia de particulado de polvo del desierto del Sahara, mientras que se espera que mañana, martes, sea “un día de transición y el miércoles habría un panorama en el que debemos tener hasta el jueves alguna actividad de lluvia.
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