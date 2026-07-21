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Donald Trump impone arancel del 50% a productos de Canadá y escala la tensión comercial

La medida entrará en vigor en 30 días

21 de julio de 2026 - 8:47 PM

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Trump había adelantado el viernes pasado que impondría nuevos aranceles a Canadá. (Jacquelyn Martin)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva para imponer un arancel del 50% a la mayoría de los productos importados desde Canadá, una medida que entrará en vigor en 30 días y que excluye, entre otros productos, la energía, la potasa, los minerales críticos y el pescado.

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El nuevo impuesto se suma al régimen arancelario vigente desde febrero, cuando Trump impuso un gravamen general del 10% luego de que la Justicia suspendiera los aranceles aplicados bajo leyes de emergencia.

La medida también alcanza algunos productos que hasta ahora estaban protegidos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Trump había adelantado el viernes pasado que impondría nuevos aranceles a Canadá, luego de acusar al Gobierno canadiense de no manejar adecuadamente sus bosques y responsabilizarlo por el humo de incendios forestales que afectó la calidad del aire en varios estados del norte de Estados Unidos.

Los incendios registrados este verano en las provincias canadienses de Manitoba, Saskatchewan y Ontario generaron columnas de humo que llegaron a distintas zonas del Medio Oeste y el noreste estadounidense, donde provocaron alertas sanitarias.

La Casa Blanca, sin embargo, justificó la decisión de este lunes al señalar que Canadá mantiene prácticas comerciales que considera perjudiciales para Estados Unidos, como restricciones al acceso de productos lácteos estadounidenses, altos aranceles a ciertos bienes agrícolas e impuestos sobre servicios digitales.

La orden también endurece las sanciones contra empresas que intenten evadir los aranceles mediante el traslado de mercancías a través de terceros países. En esos casos, los productos estarán sujetos a un impuesto adicional del 40%.

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Donald TrumpEstados UnidosarancelesBreaking NewsCanadá
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EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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