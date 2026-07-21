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Plasman tradiciones en libro educativo para colorear

“Liberté – Pintando Figura” aspira a ser una herramienta para educar a grandes y chicos sobre la bomba y el kokobalé

21 de julio de 2026 - 6:00 AM

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Todos los textos del libro “Liberté – Pintando Figura” están en inglés y en español.
Todos los textos del libro educativo para colorear “Liberté – Pintando Figura” están en inglés y en español. (Suministrada)
Por Rut N. Tellado Domenech
rut.tellado@gfrmedia.com

“Liberté” es una palabra en francés y creole (idioma surgido de la mezcla de dos o más lenguas distintas) que significa libertad. Representó la lucha de los esclavos, quedó plasmada en canciones de bomba puertorriqueña y ahora es el título de un libro para colorear que busca educar a grandes y chicos sobre las tradiciones boricuas de origen africano.

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“Es un libro educativo y de historia para colorear”, describió su autor, Carlos “Xiorro” Padilla Caraballo, fundador y director de Proyecto Kokobalé, entidad sin fines de lucro que lleva nueve años dedicada a la investigación, preservación y promoción del kokobalé, un arte marcial puertorriqueño que combina la música de bomba con la lucha con palos o machetes.

“En vez de hacer un libro de historia con imágenes a colores, decidimos dejar que sean los lectores quienes lo coloreen para que se integren en el proceso educativo a través del arte y que el aprendizaje sea más significativo”, explicó Padilla.

El texto, ilustrado por Danluis Vélez Vázquez, combina historia, música y arte. Brinda información sobre la historia y los elementos de la bomba, tanto los instrumentos como los ritmos y los bailes.

A su vez, informa a los lectores acerca del kokobalé, su origen y evolución, en un lenguaje sencillo pero completo, y acompañado de imágenes para colorear, pareo, sopa de letras, laberinto y otros juegos para hacer el aprendizaje más dinámico.

También incluye partituras para maestros y estudiantes de música, un glosario de términos de la bomba y el kokobalé y un código QR que lleva al usuario a un video explicativo sobre estos temas. Todos los textos están en inglés y en español, para que puedan ser utilizados tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos.

“Puede servir para maestros de inglés, de español, de historia, de música y para individuos y centros culturales que quieran contar con esta herramienta educativa”, dijo Padilla sobre “Liberté – Pintando Figura”, libro que consta de 66 páginas y que está a la venta en Amazon y en varias librerías alrededor de la isla.

Clases y talleres de bomba y kokobalé

Padilla contó que comenzó en la bomba puertorriqueña hace 25 años aprendiendo en la Fundación Rafael Cepeda, en Santurce. “Aprendí del kokobalé a través de canciones de bomba que hablaban de él”, recordó. “No fue hasta muchos años después que decidí recopilar información sobre el kokobalé, estudiarlo y promoverlo”.

El kokobalé es un arte marcial puertorriqueño que combina la música de bomba con la lucha con palos o machetes.
El kokobalé es un arte marcial puertorriqueño que combina la música de bomba con la lucha con palos o machetes. (Suministrada)

Lo aprendió de la familia Cepeda, que preservó esta tradición al integrarla a sus bailes de bomba. Actualmente, su organización lleva talleres educativos sobre la bomba y el kokobalé a escuelas, universidades y organizaciones comunitarias que así lo soliciten, a la vez que brinda clases de bomba y kokobalé a personas de todas las edades. Para niños de 5 a 13 años, las clases se ofrecen libre de costo los sábados, de 10:00 a.m. a 1:00 a.m., en el segundo piso de La Factoría en el Viejo San Juan.

“Les ofrecemos introducción a la bomba (percusión y pasos básicos de baile) y trabajamos el juego de palos del kokobalé, que es una lucha simulada”, explicó Padilla. “Es una dinámica en la que no se golpean como tal, sino que van desarrollando reacciones a los diferentes ataques y se crea una dinámica de ataque, defensa y contrataque, a un ritmo más lento que en una lucha real”.

Indicó que los niños, además de aprender a mantener con vida estas tradiciones, desarrollan ritmo, coordinación, equilibrio, condición física, autoestima, destrezas de socialización con sus pares, trabajo en equipo y sentido de comunidad.

“A través de estas tradiciones queremos despertar el guerrero que hay en ellos y que sepan que pueden luchar por sus sueños”, aseguró Padilla, quien estudió psicología y trabajo social, y dirige la organización junto a Melissa Santos Ortiz, su esposa, quien es maestra de profesión.

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