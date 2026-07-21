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Conocer es crecer: ¿Qué se celebra este feriado del 25 de julio?

Como este año cayó sábado, el día festivo se observa el viernes

21 de julio de 2026 - 6:00 AM

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El documento original de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico se encuentra resguardado y en exhibición al público en la rotonda del Capitolio, en San Juan. (Xavier Araújo)
Por El Nuevo Día Educador
Nota del editor
Como parte de su compromiso con la educación, El Nuevo Día Educador publica el Conocer es crecer, artículo breve que cada semana es dedicado a una materia distinta e incluye sugerencias de cómo los maestros pueden integrar este material al salón de clases.

Cada 25 de julio se celebra el Día de la Constitución de Puerto Rico, pero como este año cayó sábado, el feriado se observa el viernes. Según el Diccionario de la Real Academia Española, la constitución es “la ley fundamental de un Estado, con rango superior al resto de las leyes, que define el régimen de los derechos y libertades de los ciudadanos y delimita los poderes e instituciones de la organización política”.

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La de Puerto Rico fue redactada en febrero de 1952 por una Asamblea Constituyente, integrada por personas escogidas por el pueblo mediante un referéndum. Luego de ser aprobada por el presidente y el Congreso de Estados Unidos, el entonces gobernador de la isla, Luis Muñoz Marín, proclamó oficialmente la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico el 25 de julio de 1952 para que entrara en vigor. El documento contiene la carta de derechos de los ciudadanos residentes en Puerto Rico y establece que el gobierno está dividido en tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. La Rama Ejecutiva está integrada por el gobernador y su gabinete, la Rama Legislativa incluye a la Cámara y el Senado, y la Rama Judicial está compuesta por los tribunales.

Fuentes: Enciclopediapr.org e Histopediadepuertorico.com

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Para llevar la experiencia al salón de clases, sugerimos las siguientes actividades por nivel:

Para escuela elemental

Objetivo: Identificar que el 25 de julio es un día especial en el que se firmó la Constitución de Puerto Rico.

Actividad 1: Las 3 ramas del gobierno (Arte y recorte)

Materiales: Papel, tijeras, pega y 3 círculos de colores (rojo, azul y verde).

Instrucción: En el círculo rojo escribe Ejecutiva (Gobernador); en el azul, Legislativa (Senado y Cámara); y en el verde, Judicial (Tribunales). Debajo de cada círculo, pega o dibuja un dibujo que represente esa rama (ej. una persona para ejecutiva, un edificio para legislativa y una balanza para judicial).

Meta: Comprender que el gobierno se divide en tres partes para que ninguno tenga todo el poder.

Actividad 2: Mi derecho favorito (Escritura)

Instrucción: La Constitución protege nuestros derechos (como la libertad de expresión o la educación). Pide a los estudiantes que escriban una oración y dibujen cuál es su derecho favorito y por qué les gusta.

Meta: Relacionar la Constitución con su vida diaria.

Para escuela secundaria

Objetivo: Analizar el proceso histórico de la creación de la Constitución y su importancia como ley fundamental.

Actividad 1: Línea del tiempo (Investigación)

Instrucción: Crea una línea de tiempo breve con las siguientes fechas:

  • Febrero 1952 (Asamblea Constituyente).
  • Aprobación por el Congreso de EE.UU.
  • 25 de julio de 1952 (Proclamación por Don Luis Muñoz Marín).

Pregunta guía: ¿Por qué crees que fue necesario que el pueblo escogiera a los representantes de la Asamblea Constituyente mediante un referéndum?

Actividad 2: Debate simulado (Expresión oral)

Instrucción: Divide la clase en dos grupos. Un grupo defiende la importancia de que la Constitución esté por encima de todas las leyes. El otro grupo explica por qué es importante que los ciudadanos conozcan sus derechos (Carta de Derechos) para exigir su cumplimiento.

Meta: Fomentar el pensamiento crítico sobre la organización política.

Preguntas

  1. ¿Cómo crees que sería Puerto Rico si no existiera una Constitución que organizara el gobierno y protegiera nuestros derechos?
  2. Menciona una cosa nueva que aprendiste hoy sobre el 25 de julio y explica cómo cambió o complementó lo que ya sabías sobre este feriado.
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