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Cinco lugares para incentivar la lectura en niños y jóvenes

La mayoría realizan actividades gratuitas, brindan ciertos servicios libre de costo y ofrecen membresías a precios módicos

14 de julio de 2026 - 6:01 AM

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La biblioteca infantil ¡Lee Conmigo!, ubicada en la planta baja del centro comercial San Patricio Plaza, en Guaynabo, realiza préstamos de libros a través de membresía. (tonito.zayas@gfmedia.com)
Por Rut N. Tellado Domenech
rut.tellado@gfrmedia.com

¿Sabías que los niños cuyos padres les leen al menos un libro al día han escuchado aproximadamente 290,000 palabras más a los 5 años que los chicos a quienes no se les lee con regularidad?

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Aunque así lo confirma un estudio de la Universidad Estatal de Ohio, el aumento en vocabulario no es el único beneficio de la lectura. Haber escuchado más palabras los prepara mejor para aprender a leerlas, según Jessica Logan, autora principal de la investigación.

Los libros también pueden brindar a los niños una forma de desarrollar su imaginación y creatividad, descubrir nuevos mundos y aprender sobre el pasado, de acuerdo con el Child Mind Institute, organización global sin fines de lucro que trabaja para transformar la salud mental de los niños.

Aquí te recomendamos cinco lugares donde puedes incentivar la lectura en tus hijos, organizados según las edades con las que trabajan. La mayoría realizan actividades gratuitas y brindan ciertos servicios libre de costo. En el caso de las bibliotecas, ofrecen membresías -cuyos costos pueden variar- para quienes quieran tomar libros prestados.

Aconsejamos que llames o revises las páginas web o perfiles de redes sociales antes de hacer tu visita, ya que podrían cerrar durante los días feriados o recesar algunos días del verano. Grupos de 10 personas o más deben comunicarse por teléfono o correo electrónico para coordinar la visita.

De 0 a 8 años

¡Lee Conmigo!

Descripción: Es la primera biblioteca especializada en la niñez temprana en Puerto Rico. Cuenta con una sala grande de lectura, área de arte, marionetas, una bebeteca y más de 1,000 libros de literatura infantil. Se realizan préstamos de libros a través de membresía, actividades de lectura en voz alta, talleres educativos y otros eventos.

Horario: De lunes a sábado de 9:00 a.m. a 7:30 p.m. y domingos de 11:00 a.m. a 5:30 p.m.

Costo: La entrada es gratis. Unas actividades son gratuitas y otras conllevan costos que pueden variar. Las membresías comienzan en $15 al mes.

Ubicación: Planta baja del centro comercial San Patricio Plaza, en Guaynabo

Contacto: (787) 617-0055 y www.leeconmigopuertorico.com

Biblioteca Infantil Lila Mayoral

Descripción: Es un centro de estudio y formación para niños de 3 a 8 años. Cuenta con salas donde se hacen lectura de cuentos, talleres de arte, expresión corporal, baile, presentaciones de obras teatrales, proyección de películas y documentales informativos didácticos. También alberga una colección de libros de temas variados y un laboratorio con computadoras y pizarra interactiva

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Costo: Las visitas son gratuitas. Se recomienda llamar antes para coordinar la visita.

Ubicación: Dentro de la sede de la Fundación Rafael Hernández Colón, en Ponce

Contacto: www.rafaelhernandezcolon.org, info@rafaelhernandezcolon.org y 787-259-0421

Fundación Flamboyán

Descripción: Es una organización sin fines de lucro que trabaja para fortalecer la lectura en los grados de kínder a tercero en Puerto Rico. En su página de internet cuenta con recursos que maestros y padres pueden utilizar para fomentar el hábito de la lectura, incluyendo libros digitales y videos de lectura en voz alta.

Horario: Los recursos están disponibles en internet las 24 horas del día.

Costo: Libre de costo

Enlace: https://flamboyanfoundation.org/es/lo-que-hacemos/lectura-k-3/

Contacto: info@flamboyanfoundation.org y 787-977-5522

Todas las edades

Biblioteca Juvenil de Mayagüez

Descripción: Alberga una colección de más de 15,000 libros bilingües (español e inglés) para todas las edades, un centro de cómputos y materiales en braille para niños con discapacidad visual. Brinda programas de lectura para familias; talleres y orientaciones; préstamo de libros, materiales y equipos; y uso gratuito de wifi y computadoras.

Horario: De martes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Costo: La entrada a la biblioteca y a sus eventos es gratuita. La membresía para tomar libros prestados cuesta $10 al año.

Ubicación: Calle Méndez Vigo, Esq. Oriente, en Mayagüez

Contacto: 787-831-1595, bibliotecajuvenil@gmail.com y www.bibliotecajuvenilmayaguez.com

San Juan Community Library

Descripción: Esta biblioteca bilingüe cuenta con 32,000 títulos impresos y más de 7,000 títulos en formato digital. Incluye literatura infantil y juvenil, así como ficción y no ficción para todas las edades. Ofrece wifi gratuito, préstamo de libros, venta de libros usados y acceso a computadoras con internet.

Horario: Lunes de 12:30 p.m. a 5:00 p.m. Martes, miércoles y jueves de 10:30 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 10:30 a.m. a 4:00 p.m.

Costo: Hay eventos gratuitos y membresías de $5 al año para estudiantes y de $25 al año para familias.

Ubicación: Calle Topacio, en San Juan

Contacto: www.yourlibrarysanjuan.org, info@yourlibrarysanjuan.org y 787-789-4600

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