Doce museos para visitar con niños y jóvenes este verano

Aprender algo nuevo puede ser entretenido, sobre todo si se hace en familia.

Para que tus hijos mantengan la mente activa durante las vacaciones de verano y a la vez conozcan más sobre Puerto Rico, aquí te sugerimos 12 museos que puedes visitar con ellos.

La lista, que está organizada por temas, incluye opciones ubicadas alrededor de la isla y con entradas libre de costo o con precios de $10 o menos por persona. En la mayoría de los museos, las familias pueden visitar sin hacer reservación, pero grupos de 10 personas o más deben comunicarse por teléfono o correo electrónico para coordinar la visita.

Historia

Museo del Tren de Puerto Rico

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Descripción: A través de artefactos, mapas, recuerdos y fotografías, se cuenta la historia de los diferentes ferrocarriles que operaron en Puerto Rico desde la última década del siglo XIX hasta la década de 1980.

Horario: Sábados y domingos de 10:00 a.m. a 3:30 p.m.

Costo: $5 por persona

Ubicación: Avenida Juan Hernández Ortiz (carretera PR-113) frente a la Plaza del Veterano, en Isabela

Contacto: eltrenisabela@yahoo.com y 787-647-3173

Museo de la Farmacia Domínguez

Descripción: Establecido en el edificio original de una farmacia fundada en 1877, muestra medicinas y artefactos de la época, así como vitrinas, balanzas y morteros antiguos. Opera en conjunto con el Museo de Historia de San Germán, que le queda enfrente.

Horario: De martes a sábado de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Costo: Entrada gratis

Ubicación: Calle Félix Arce Lugo, esquina calle De la Cruz, en San Germán

Ciencias

Museo del Reciclaje

Descripción: Tiene exhibiciones y recorridos que exploran la crisis de manejo de residuos sólidos en Puerto Rico, la historia del reciclaje y la investigación del uso de materiales reciclables.

Horario: Miércoles a sábado de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Costo: Adultos: $10, niños: $5, menores de 3 años: gratis

Ubicación: Carr. #2 km 88.1 Ave. Coballes Gandía, Edif. 142, en Hatillo

Museo de Historia Natural y Conservación de Puerto Rico

Descripción: A través de rocas, minerales y fósiles, explora la historia natural de Puerto Rico desde hace más de 175 millones de años hasta el presente.

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Horario: De miércoles a domingo de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Costo: Adultos: $10, niños de 4 a 15 años: $8, niños de 3 años o menos: gratis

Ubicación: Calle Progreso, Esquina Corchado, Bo. Pueblo, en Aguadilla

Contacto: education@mhnpr.org y 939-361-2301

Literatura

La Casa del Libro

Descripción: Este museo biblioteca alberga la colección de libros raros (por antigüedad, edición, valor histórico, artesanía, procedencia o temática) más grande de la isla, incluyendo ejemplares impresos entre 1450 y 1501.

Horario: Martes a viernes de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 11:30 a.m. a 5:30 p.m.

Costo: Adultos: $5, niños de 7 a 12 años: $2.50

Ubicación: #255 Calle del Cristo, frente al Parque de las Palomas, en el Viejo San Juan

Contacto: 787-723-0354

Casita Verde Abelardo Díaz Alfaro

Descripción: Cuenta con un conjunto de recuerdos, gráficos informativos y un documental del literato cagüeño Abelardo Díaz Alfaro, para dar a conocer su legado como escritor costumbrista.

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Costo: Entrada gratis

Ubicación: 97 Calle Acosta, en Caguas

Contacto: 787-745-4044

Arte y cultura

Casa Cultural Joaquín Mouliert

Descripción: En el primer nivel del edificio, alberga exhibiciones sobre la historia de Fajardo, mientras que en el segundo nivel cuenta con una sala dedicada al trovador Joaquín Mouliert y otras exposiciones que resaltan a fajardeños destacados en las artes.

Horario: Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

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Costo: Entrada gratis

Ubicación: Ave. Muñoz Rivera #260, en Fajardo

Contacto: 787-863-4013 ext. 7350 y 7351

Casa Museo del Vejigante

Descripción: Fue hogar del artesano Miguel Ángel Pérez Santiago, llamado el “Vejigante Mayor,” y ahora exhibe una gran cantidad de máscaras de vejigante, así como colecciones de juguetes tradicionales y artesanales.

Horario: Recorridos disponibles todos los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Costo: $10 por persona

Ubicación: Calle Arias #10, en Ponce

Museo de la Hamaca

Descripción: Exhibe distintos modelos de hamacas, cuenta su historia y evolución y explica cómo se utilizaba la planta de maguey para confeccionarlas.

Horario: De jueves a domingo de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Costo: Entrada gratis

Ubicación: Calle Hostos Cabrera #11, en San Sebastián

Contacto: 787-896-2300 Ext. 1502

Casa Museo de los Santos Reyes

Descripción: Alberga exhibiciones que documentan la historia de y evolución de la tradicional Fiesta de Reyes de Juana Díaz, así como figuras y obras de arte que representan a Melchor, Gaspar y Baltazar.

Horario: Miércoles a domingos de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Costo: Adultos: $3, menores de 12 años: $2

Ubicación: PR-14 Km. 14.6 Calle Comercio, en Juana Díaz

Deportes

Museo Olímpico de Puerto Rico

Descripción: Su colección de más de 10,000 objetos recogen la historia olímpica puertorriqueña. Incluye objetos históricos pertenecientes a atletas, entrenadores y equipos nacionales.

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Horario: De martes a domingo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Costo: Adultos: $9, niños de 4 a 11 años: $4

Ubicación: Dentro del Albergue Olímpico, en Salinas

Contacto: info@albergueolimpico.com y 787-824-2200

Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño

Descripción: Tiene un museo y biblioteca que preserva la memoria de más de 600 atletas puertorriqueños reconocidos por sus ejecutorias en diversas disciplinas.

Horario: Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Costo: Entrada gratis

Ubicación: Dentro del Parque Sixto Escobar, en San Juan