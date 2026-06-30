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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Doce museos para visitar con niños y jóvenes este verano

La lista incluye opciones con entradas gratuitas o con precios de $10 o menos por persona 

30 de junio de 2026 - 6:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En el Museo del Tren de Puerto Rico, ubicado en Isabela, se cuenta la historia de los diferentes ferrocarriles que operaron en Puerto Rico. Su coleccción incluye una locomotora de vapor construida en 1918. (francisco.quinones@gfrmedia.com)
Por Rut N. Tellado Domenech
rut.tellado@gfrmedia.com

Aprender algo nuevo puede ser entretenido, sobre todo si se hace en familia.

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Para que tus hijos mantengan la mente activa durante las vacaciones de verano y a la vez conozcan más sobre Puerto Rico, aquí te sugerimos 12 museos que puedes visitar con ellos.

La lista, que está organizada por temas, incluye opciones ubicadas alrededor de la isla y con entradas libre de costo o con precios de $10 o menos por persona. En la mayoría de los museos, las familias pueden visitar sin hacer reservación, pero grupos de 10 personas o más deben comunicarse por teléfono o correo electrónico para coordinar la visita.

Historia

Museo del Tren de Puerto Rico

Descripción: A través de artefactos, mapas, recuerdos y fotografías, se cuenta la historia de los diferentes ferrocarriles que operaron en Puerto Rico desde la última década del siglo XIX hasta la década de 1980.

Horario: Sábados y domingos de 10:00 a.m. a 3:30 p.m.

Costo: $5 por persona

Ubicación: Avenida Juan Hernández Ortiz (carretera PR-113) frente a la Plaza del Veterano, en Isabela

Contacto: eltrenisabela@yahoo.com y 787-647-3173

Museo de la Farmacia Domínguez

Descripción: Establecido en el edificio original de una farmacia fundada en 1877, muestra medicinas y artefactos de la época, así como vitrinas, balanzas y morteros antiguos. Opera en conjunto con el Museo de Historia de San Germán, que le queda enfrente.

Horario: De martes a sábado de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Costo: Entrada gratis

Ubicación: Calle Félix Arce Lugo, esquina calle De la Cruz, en San Germán

Contacto: mhisa@outlook.com y 787-892-3670

Ciencias

Museo del Reciclaje

Descripción: Tiene exhibiciones y recorridos que exploran la crisis de manejo de residuos sólidos en Puerto Rico, la historia del reciclaje y la investigación del uso de materiales reciclables.

Horario: Miércoles a sábado de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.

Costo: Adultos: $10, niños: $5, menores de 3 años: gratis

Ubicación: Carr. #2 km 88.1 Ave. Coballes Gandía, Edif. 142, en Hatillo

Contacto: info@museodelreciclaje.com y 787-544-6330

Museo de Historia Natural y Conservación de Puerto Rico

Descripción: A través de rocas, minerales y fósiles, explora la historia natural de Puerto Rico desde hace más de 175 millones de años hasta el presente.

Horario: De miércoles a domingo de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Costo: Adultos: $10, niños de 4 a 15 años: $8, niños de 3 años o menos: gratis

Ubicación: Calle Progreso, Esquina Corchado, Bo. Pueblo, en Aguadilla

Contacto: education@mhnpr.org y 939-361-2301

Literatura

La Casa del Libro

Descripción: Este museo biblioteca alberga la colección de libros raros (por antigüedad, edición, valor histórico, artesanía, procedencia o temática) más grande de la isla, incluyendo ejemplares impresos entre 1450 y 1501.

Horario: Martes a viernes de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 11:30 a.m. a 5:30 p.m.

Costo: Adultos: $5, niños de 7 a 12 años: $2.50

Ubicación: #255 Calle del Cristo, frente al Parque de las Palomas, en el Viejo San Juan

Contacto: 787-723-0354

Casita Verde Abelardo Díaz Alfaro

Descripción: Cuenta con un conjunto de recuerdos, gráficos informativos y un documental del literato cagüeño Abelardo Díaz Alfaro, para dar a conocer su legado como escritor costumbrista.

Horario: De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Costo: Entrada gratis

Ubicación: 97 Calle Acosta, en Caguas

Contacto: 787-745-4044

Arte y cultura

Casa Cultural Joaquín Mouliert

Descripción: En el primer nivel del edificio, alberga exhibiciones sobre la historia de Fajardo, mientras que en el segundo nivel cuenta con una sala dedicada al trovador Joaquín Mouliert y otras exposiciones que resaltan a fajardeños destacados en las artes.

Horario: Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.

Costo: Entrada gratis

Ubicación: Ave. Muñoz Rivera #260, en Fajardo

Contacto: 787-863-4013 ext. 7350 y 7351

Casa Museo del Vejigante

Descripción: Fue hogar del artesano Miguel Ángel Pérez Santiago, llamado el “Vejigante Mayor,” y ahora exhibe una gran cantidad de máscaras de vejigante, así como colecciones de juguetes tradicionales y artesanales.

Horario: Recorridos disponibles todos los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Costo: $10 por persona

Ubicación: Calle Arias #10, en Ponce

Contacto: casamuseodelvejigantemaps@gmail.com y los teléfonos 787-298-6407, 787-800-4031 y 939-645-6228

Museo de la Hamaca

Descripción: Exhibe distintos modelos de hamacas, cuenta su historia y evolución y explica cómo se utilizaba la planta de maguey para confeccionarlas.

Horario: De jueves a domingo de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

Costo: Entrada gratis

Ubicación: Calle Hostos Cabrera #11, en San Sebastián

Contacto: 787-896-2300 Ext. 1502

Casa Museo de los Santos Reyes

Descripción: Alberga exhibiciones que documentan la historia de y evolución de la tradicional Fiesta de Reyes de Juana Díaz, así como figuras y obras de arte que representan a Melchor, Gaspar y Baltazar.

Horario: Miércoles a domingos de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.

Costo: Adultos: $3, menores de 12 años: $2

Ubicación: PR-14 Km. 14.6 Calle Comercio, en Juana Díaz

Contacto: 787-260-0817 y reyesjd2010@hotmail.com

Deportes

Museo Olímpico de Puerto Rico

Descripción: Su colección de más de 10,000 objetos recogen la historia olímpica puertorriqueña. Incluye objetos históricos pertenecientes a atletas, entrenadores y equipos nacionales.

Horario: De martes a domingo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Costo: Adultos: $9, niños de 4 a 11 años: $4

Ubicación: Dentro del Albergue Olímpico, en Salinas

Contacto: info@albergueolimpico.com y 787-824-2200

Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño

Descripción: Tiene un museo y biblioteca que preserva la memoria de más de 600 atletas puertorriqueños reconocidos por sus ejecutorias en diversas disciplinas.

Horario: Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.

Costo: Entrada gratis

Ubicación: Dentro del Parque Sixto Escobar, en San Juan

Contacto: 787-637-8097

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