Doce museos para visitar con niños y jóvenes este verano
La lista incluye opciones con entradas gratuitas o con precios de $10 o menos por persona
30 de junio de 2026 - 6:00 AM
30 de junio de 2026 - 6:00 AM
Aprender algo nuevo puede ser entretenido, sobre todo si se hace en familia.
Para que tus hijos mantengan la mente activa durante las vacaciones de verano y a la vez conozcan más sobre Puerto Rico, aquí te sugerimos 12 museos que puedes visitar con ellos.
La lista, que está organizada por temas, incluye opciones ubicadas alrededor de la isla y con entradas libre de costo o con precios de $10 o menos por persona. En la mayoría de los museos, las familias pueden visitar sin hacer reservación, pero grupos de 10 personas o más deben comunicarse por teléfono o correo electrónico para coordinar la visita.
Museo del Tren de Puerto Rico
Descripción: A través de artefactos, mapas, recuerdos y fotografías, se cuenta la historia de los diferentes ferrocarriles que operaron en Puerto Rico desde la última década del siglo XIX hasta la década de 1980.
Horario: Sábados y domingos de 10:00 a.m. a 3:30 p.m.
Costo: $5 por persona
Ubicación: Avenida Juan Hernández Ortiz (carretera PR-113) frente a la Plaza del Veterano, en Isabela
Contacto: eltrenisabela@yahoo.com y 787-647-3173
Museo de la Farmacia Domínguez
Descripción: Establecido en el edificio original de una farmacia fundada en 1877, muestra medicinas y artefactos de la época, así como vitrinas, balanzas y morteros antiguos. Opera en conjunto con el Museo de Historia de San Germán, que le queda enfrente.
Horario: De martes a sábado de 10:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
Costo: Entrada gratis
Ubicación: Calle Félix Arce Lugo, esquina calle De la Cruz, en San Germán
Contacto: mhisa@outlook.com y 787-892-3670
Museo del Reciclaje
Descripción: Tiene exhibiciones y recorridos que exploran la crisis de manejo de residuos sólidos en Puerto Rico, la historia del reciclaje y la investigación del uso de materiales reciclables.
Horario: Miércoles a sábado de 9:00 a.m. a 2:00 p.m.
Costo: Adultos: $10, niños: $5, menores de 3 años: gratis
Ubicación: Carr. #2 km 88.1 Ave. Coballes Gandía, Edif. 142, en Hatillo
Contacto: info@museodelreciclaje.com y 787-544-6330
Museo de Historia Natural y Conservación de Puerto Rico
Descripción: A través de rocas, minerales y fósiles, explora la historia natural de Puerto Rico desde hace más de 175 millones de años hasta el presente.
Horario: De miércoles a domingo de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
Costo: Adultos: $10, niños de 4 a 15 años: $8, niños de 3 años o menos: gratis
Ubicación: Calle Progreso, Esquina Corchado, Bo. Pueblo, en Aguadilla
Contacto: education@mhnpr.org y 939-361-2301
La Casa del Libro
Descripción: Este museo biblioteca alberga la colección de libros raros (por antigüedad, edición, valor histórico, artesanía, procedencia o temática) más grande de la isla, incluyendo ejemplares impresos entre 1450 y 1501.
Horario: Martes a viernes de 11:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 11:30 a.m. a 5:30 p.m.
Costo: Adultos: $5, niños de 7 a 12 años: $2.50
Ubicación: #255 Calle del Cristo, frente al Parque de las Palomas, en el Viejo San Juan
Contacto: 787-723-0354
Casita Verde Abelardo Díaz Alfaro
Descripción: Cuenta con un conjunto de recuerdos, gráficos informativos y un documental del literato cagüeño Abelardo Díaz Alfaro, para dar a conocer su legado como escritor costumbrista.
Horario: De lunes a viernes de 9:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.
Costo: Entrada gratis
Ubicación: 97 Calle Acosta, en Caguas
Contacto: 787-745-4044
Casa Cultural Joaquín Mouliert
Descripción: En el primer nivel del edificio, alberga exhibiciones sobre la historia de Fajardo, mientras que en el segundo nivel cuenta con una sala dedicada al trovador Joaquín Mouliert y otras exposiciones que resaltan a fajardeños destacados en las artes.
Horario: Lunes a jueves de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. y viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.
Costo: Entrada gratis
Ubicación: Ave. Muñoz Rivera #260, en Fajardo
Contacto: 787-863-4013 ext. 7350 y 7351
Casa Museo del Vejigante
Descripción: Fue hogar del artesano Miguel Ángel Pérez Santiago, llamado el “Vejigante Mayor,” y ahora exhibe una gran cantidad de máscaras de vejigante, así como colecciones de juguetes tradicionales y artesanales.
Horario: Recorridos disponibles todos los sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
Costo: $10 por persona
Ubicación: Calle Arias #10, en Ponce
Contacto: casamuseodelvejigantemaps@gmail.com y los teléfonos 787-298-6407, 787-800-4031 y 939-645-6228
Museo de la Hamaca
Descripción: Exhibe distintos modelos de hamacas, cuenta su historia y evolución y explica cómo se utilizaba la planta de maguey para confeccionarlas.
Horario: De jueves a domingo de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.
Costo: Entrada gratis
Ubicación: Calle Hostos Cabrera #11, en San Sebastián
Contacto: 787-896-2300 Ext. 1502
Casa Museo de los Santos Reyes
Descripción: Alberga exhibiciones que documentan la historia de y evolución de la tradicional Fiesta de Reyes de Juana Díaz, así como figuras y obras de arte que representan a Melchor, Gaspar y Baltazar.
Horario: Miércoles a domingos de 10:00 a.m. a 3:00 p.m.
Costo: Adultos: $3, menores de 12 años: $2
Ubicación: PR-14 Km. 14.6 Calle Comercio, en Juana Díaz
Contacto: 787-260-0817 y reyesjd2010@hotmail.com
Museo Olímpico de Puerto Rico
Descripción: Su colección de más de 10,000 objetos recogen la historia olímpica puertorriqueña. Incluye objetos históricos pertenecientes a atletas, entrenadores y equipos nacionales.
Horario: De martes a domingo de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
Costo: Adultos: $9, niños de 4 a 11 años: $4
Ubicación: Dentro del Albergue Olímpico, en Salinas
Contacto: info@albergueolimpico.com y 787-824-2200
Pabellón de la Fama del Deporte Puertorriqueño
Descripción: Tiene un museo y biblioteca que preserva la memoria de más de 600 atletas puertorriqueños reconocidos por sus ejecutorias en diversas disciplinas.
Horario: Lunes a viernes de 10:00 a.m. a 2:00 p.m.
Costo: Entrada gratis
Ubicación: Dentro del Parque Sixto Escobar, en San Juan
Contacto: 787-637-8097
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