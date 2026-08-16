¿Necesitas agua? Conoce los oasis disponibles este domingo en cinco municipios
Los puntos de distribución estarán operando desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.
13 de agosto de 2026 - 11:39 AM
Actualizado el 16 de agosto de 2026 - 10:07 AM
13 de agosto de 2026 - 11:39 AM
Actualizado el 16 de agosto de 2026 - 10:07 AM
En medio del racionamiento que afecta a los abonados del sistema de Carraízo, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) mantiene este sábado varios oasis de agua potable disponibles en cinco municipios, en horario de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.
Los puntos están ubicados en San Juan, Carolina, Loíza, Trujillo Alto y Canóvanas, donde también se asignaron camiones cisterna a las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias (OMME) como parte de las medidas de mitigación durante el plan de interrupciones programadas de la represa Carraízo y la planta de filtros Sergio Cuevas.
La AAA exhortó a los abonados que necesiten asistencia adicional a comunicarse directamente con la OMME de su municipio.
La OMME de San Juan cuenta con 10 camiones cisterna y puede ser contactada al 787-480-2025.
Los oasis estarán disponibles en:
La OMME de Loíza dispone de ocho camiones cisterna y puede ser contactada al 787-876-3561.
El oasis informado estará ubicado en:
La OMME de Canóvanas cuenta con 13 camiones cisterna. El número de contacto es el 787-876-2465.
Los puntos de distribución son:
La OMME de Trujillo Alto tiene disponibles nueve camiones cisterna y puede ser contactada al 787-760-4440.
Los oasis estarán ubicados en:
La OMME de Carolina cuenta con 11 camiones cisterna y puede ser contactada al 787-769-4000.
Los puntos informados son:
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