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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Necesitas agua? Conoce los oasis disponibles este domingo en cinco municipios

Los puntos de distribución estarán operando desde las 9:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

13 de agosto de 2026 - 11:39 AM

Updated At

Actualizado el 16 de agosto de 2026 - 10:07 AM

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La AAA exhortó a los abonados que necesiten asistencia adicional a comunicarse directamente con la OMME de su municipio. (Ramon "Tonito" Zayas)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

En medio del racionamiento que afecta a los abonados del sistema de Carraízo, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) mantiene este sábado varios oasis de agua potable disponibles en cinco municipios, en horario de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

RELACIONADAS

Los puntos están ubicados en San Juan, Carolina, Loíza, Trujillo Alto y Canóvanas, donde también se asignaron camiones cisterna a las Oficinas Municipales para el Manejo de Emergencias (OMME) como parte de las medidas de mitigación durante el plan de interrupciones programadas de la represa Carraízo y la planta de filtros Sergio Cuevas.

La AAA exhortó a los abonados que necesiten asistencia adicional a comunicarse directamente con la OMME de su municipio.

San Juan

La OMME de San Juan cuenta con 10 camiones cisterna y puede ser contactada al 787-480-2025.

Los oasis estarán disponibles en:

  • Residencial Bartolomé de las Casas
  • Carretera 842, esquina Los Romeros, Caimito
  • Residencial Luis Lloréns Torres
  • Frente a la Panadería El Punto
  • Centro Comercial Litheda, frente a Farmacia El Rey
  • Residencial Las Margaritas
  • Caimito
  • Escuela Juan Corretjer, Cupey
  • Urbanización Venus Gardens
  • Residencial Villa Kennedy
  • Residencial Las Casas
  • Urbanización Antigua Vía Cupey / Chalet Cupey
  • Camino Los Andinos, Cupey
  • Montehiedra, frente a la Escuela Rafael Quiñones
  • Residencial Villa Esperanza, Cupey
  • Villa Capri, frente a la Iglesia Católica
  • Brisas de Cupey
  • Jardines del Paraíso
  • Camino Los Morcelo, Cupey
  • Riveras de Cupey
  • Residencial Monte Hatillo
  • Urbanización Monte Park
  • Tortugo, frente a la escuela
  • Avenida Park Gardens, cerca de Jardines del Paraíso
  • Urbanización Monte Carlo, detrás de Monte Hatillo
  • Barrio Morcelo, Las Lomas

Loíza

La OMME de Loíza dispone de ocho camiones cisterna y puede ser contactada al 787-876-3561.

El oasis informado estará ubicado en:

  • Cancha de la Torre / Centro Comunal Piñones

Canóvanas

La OMME de Canóvanas cuenta con 13 camiones cisterna. El número de contacto es el 787-876-2465.

Los puntos de distribución son:

  • Coliseo Carlos M. Mangual, carretera PR-3
  • Carretera 962, barrio Cambalache
  • Barrio Campo Rico
  • Entrada Boulevard
  • Supermercado Farmacoop
  • Frente a la cancha Flores Piratón
  • Frente a la William
  • Sector 400

Trujillo Alto

La OMME de Trujillo Alto tiene disponibles nueve camiones cisterna y puede ser contactada al 787-760-4440.

Los oasis estarán ubicados en:

  • Hacienda del Carraízo
  • Escuela Comunidad Alejandro Tapia, Parcelas Carraízo
  • Cancha Margarita
  • Carretera PR-848, frente al restaurante Popeye, barrio Saint Just
  • PR-199, frente al centro comercial
  • Complejo de Seguridad Pública
  • Residencial Los Rosales, Lomas de Trujillo Alto
  • PR-181, kilómetro 57.8, frente a la escuela del barrio Quebrada Negrito
  • Carretera 851, Parque de Pelota del barrio La Gloria
  • Carretera 851, frente a la Panadería El Punto, hacia la AAA

Carolina

La OMME de Carolina cuenta con 11 camiones cisterna y puede ser contactada al 787-769-4000.

Los puntos informados son:

  • OMME Isla Verde, Centro de Servicios Municipales
  • Pas Carolina
  • Carretera 185 / carretera Barraza
  • Cuartel Carruzo, carretera 857
Tags
Breaking NewsRacionamiento de aguaAAASan JuanCanóvanasLoízaTrujillo AltoCarolina
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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