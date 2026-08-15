Monitoreo diario: Carraízo vuelve a bajar y La Plata queda a poco más de un metro de ajustes operacionales
La AAA reportó descensos en 14 de los 19 cuerpos de agua incluidos en su reporte más reciente
15 de agosto de 2026 - 7:52 AM
15 de agosto de 2026 - 7:52 AM
En medio de la sequía que afecta a Puerto Rico, 14 de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este sábado, mientras que tres reflejaron aumentos y dos se mantuvieron sin cambios.
Según la gráfica más reciente de monitoreo diario de la corporación pública, Carraízo, en Trujillo Alto, y Cidra continúan bajo el nivel de “ajustes operacionales”.
Carraízo bajó un centímetro y se ubicó en 37.85 metros, mientras que Cidra también descendió un centímetro, hasta los 400.17 metros.
Otros cinco embalses se encuentran bajo nivel de “observación”, entre ellos Lucchetti, en Yauco, que entró a esa categoría tras registrar una baja significativa de 11 centímetros. Su nivel se situó en 170.67 metros.
La Plata, en Toa Alta, bajó siete centímetros hasta los 45.95 metros, por lo que se encuentra a 1.05 metros de alcanzar los 44.90 metros, nivel en el que entra a “ajustes operacionales”.
Río Blanco, en Naguabo, también bajó siete centímetros, hasta los 25.16 metros y Fajardo perdió seis centímetros, para ubicarse en 47.39 metros.
Por su parte, Guayabal, en Juana Díaz, bajó un centímetro y se encuentra en 102.37 metros.
Mientras, 11 embalses permanecen bajo nivel de seguridad. Toa Vaca, en Villalba, bajó tres centímetros, hasta los 147.44 metros; Carite, en Guayama, descendió tres centímetros, a 541.93 metros; y Patillas perdió cuatro centímetros, para ubicarse en 63.70 metros.
Matrullas, en Orocovis, se mantuvo sin cambios en 733.10 metros, mientras que Garzas, en Adjuntas, bajó cinco centímetros, hasta los 736.02 metros.
Entre los pocos cuerpos de agua que reflejaron aumentos figura Guayo, en Lares, que subió cuatro centímetros y alcanzó los 443.33 metros. El embalse Loco, en Yauco, aumentó a su vez nueve centímetros y llegó a 69.91 metros, mientras que Caonillas, en Utuado, subió tres centímetros, hasta los 250.99 metros.
Dos Bocas, en Arecibo, registró una baja de siete centímetros y se ubicó en 89.38 metros; Guajataca, en Quebradillas, descendió dos centímetros, a 195.94 metros; y Cerrillos, en Ponce, perdió cinco centímetros, hasta los 167.98 metros.
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