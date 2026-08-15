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Monitoreo diario: Carraízo vuelve a bajar y La Plata queda a poco más de un metro de ajustes operacionales

La AAA reportó descensos en 14 de los 19 cuerpos de agua incluidos en su reporte más reciente

15 de agosto de 2026 - 7:52 AM

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El caudal del río de la Plata en Naranjito. (Dennis Rivera Bello)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

En medio de la sequía que afecta a Puerto Rico, 14 de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este sábado, mientras que tres reflejaron aumentos y dos se mantuvieron sin cambios.

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Según la gráfica más reciente de monitoreo diario de la corporación pública, Carraízo, en Trujillo Alto, y Cidra continúan bajo el nivel de “ajustes operacionales”.

Carraízo bajó un centímetro y se ubicó en 37.85 metros, mientras que Cidra también descendió un centímetro, hasta los 400.17 metros.

Otros cinco embalses se encuentran bajo nivel de “observación”, entre ellos Lucchetti, en Yauco, que entró a esa categoría tras registrar una baja significativa de 11 centímetros. Su nivel se situó en 170.67 metros.

La Plata, en Toa Alta, bajó siete centímetros hasta los 45.95 metros, por lo que se encuentra a 1.05 metros de alcanzar los 44.90 metros, nivel en el que entra a “ajustes operacionales”.

Río Blanco, en Naguabo, también bajó siete centímetros, hasta los 25.16 metros y Fajardo perdió seis centímetros, para ubicarse en 47.39 metros.

Así amanecieron los embalses este 15 de agosto.
Así amanecieron los embalses este 15 de agosto. (AAA)

Por su parte, Guayabal, en Juana Díaz, bajó un centímetro y se encuentra en 102.37 metros.

Mientras, 11 embalses permanecen bajo nivel de seguridad. Toa Vaca, en Villalba, bajó tres centímetros, hasta los 147.44 metros; Carite, en Guayama, descendió tres centímetros, a 541.93 metros; y Patillas perdió cuatro centímetros, para ubicarse en 63.70 metros.

Matrullas, en Orocovis, se mantuvo sin cambios en 733.10 metros, mientras que Garzas, en Adjuntas, bajó cinco centímetros, hasta los 736.02 metros.

Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. El embalse Cidra perdió dos centímetros desde el lunes y se ubicó en 400.10 metros.El embalse de Cidra abastece de agua potable al municipio y también a sectores de Aguas Buenas, Caguas y Cayey.
1 / 10 | Menos agua en Cidra: así luce el lago en medio de la sequía. Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. - Suministrada

Entre los pocos cuerpos de agua que reflejaron aumentos figura Guayo, en Lares, que subió cuatro centímetros y alcanzó los 443.33 metros. El embalse Loco, en Yauco, aumentó a su vez nueve centímetros y llegó a 69.91 metros, mientras que Caonillas, en Utuado, subió tres centímetros, hasta los 250.99 metros.

Dos Bocas, en Arecibo, registró una baja de siete centímetros y se ubicó en 89.38 metros; Guajataca, en Quebradillas, descendió dos centímetros, a 195.94 metros; y Cerrillos, en Ponce, perdió cinco centímetros, hasta los 167.98 metros.

Carraízo desde el aire: las impactantes imágenes que evidencian la sequía

Carraízo desde el aire: las impactantes imágenes que evidencian la sequía

Este embalse suple agua a los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo. Actualmente, miles de familias carecen de agua potable y se enfrentan a un plan de racionamiento.

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ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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