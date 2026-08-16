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Monitoreo diario: 12 embalses registran descensos en sus reservas de agua

Carraízo volvió a bajar, mientras que La Plata quedó a menos de un metro para llegar al nivel de “ajustes operacionales”

16 de agosto de 2026 - 9:56 AM

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Dos Bocas fue el embalse que tuvo la caída mayor, tras perder 23 centímetros. (Tony Zayas)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Los niveles en las reservas de agua de varios embalses continúan su descenso en medio de la sequía que afecta a Puerto Rico.

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Según las cifras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), 12 embalses volvieron a registrar bajas para la mañana de hoy, domingo.

La represa Carraízo perdió 3 centímetros (cm), para quedar con 37.82 metros, mientras continúa el racionamiento en múltiples sectores de la zona metropolitana. Permanece en el nivel de “ajustes operacionales” junto con el embalse Cidra, que se mantuvo en la misma lectura de ayer, sábado.

Por su parte, el embalse La Plata perdió siete centímetros para quedar con 45.88 metros y a menos de un metro para caer en el nivel de “ajustes operacionales”.

Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. El embalse Cidra perdió dos centímetros desde el lunes y se ubicó en 400.10 metros.El embalse de Cidra abastece de agua potable al municipio y también a sectores de Aguas Buenas, Caguas y Cayey.
1 / 10 | Menos agua en Cidra: así luce el lago en medio de la sequía. Trece de los 19 embalses monitoreados por la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) registraron descensos en sus niveles este martes. - Suministrada

La Plata es uno de cinco embalses que están en el nivel de “observación”. Los otros cuatro también que tuvieron descensos fueron Río Blanco (7 cm), Fajardo (8 cm), Guayabal (1 cm) y Lucchetti (7 cm).

De los que se mantienen en nivel de “seguridad”, Dos Bocas volvió a registrar la baja mayor, con 23 cm. También perdieron Toa Vaca (1 cm), Carite (1 cm), Patillas (2 cm), Loco (3 cm) y Cerrillos (5 cm).

Mientras, solamente aumentaron Garzas (3 cm), Guayo (4 cm), Caonillas (1 cm) y Guajataca (2 cm).

El embalse Guineo, en Orocovis, se quedó igual mientras sigue en nivel de desborde, con 902.42 metros.

Carraízo desde el aire: las impactantes imágenes que evidencian la sequía

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Este embalse suple agua a los municipios de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo. Actualmente, miles de familias carecen de agua potable y se enfrentan a un plan de racionamiento.

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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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