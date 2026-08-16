Monitoreo diario: 12 embalses registran descensos en sus reservas de agua
Carraízo volvió a bajar, mientras que La Plata quedó a menos de un metro para llegar al nivel de “ajustes operacionales”
16 de agosto de 2026 - 9:56 AM
16 de agosto de 2026 - 9:56 AM
Los niveles en las reservas de agua de varios embalses continúan su descenso en medio de la sequía que afecta a Puerto Rico.
Según las cifras de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), 12 embalses volvieron a registrar bajas para la mañana de hoy, domingo.
La represa Carraízo perdió 3 centímetros (cm), para quedar con 37.82 metros, mientras continúa el racionamiento en múltiples sectores de la zona metropolitana. Permanece en el nivel de “ajustes operacionales” junto con el embalse Cidra, que se mantuvo en la misma lectura de ayer, sábado.
Por su parte, el embalse La Plata perdió siete centímetros para quedar con 45.88 metros y a menos de un metro para caer en el nivel de “ajustes operacionales”.
La Plata es uno de cinco embalses que están en el nivel de “observación”. Los otros cuatro también que tuvieron descensos fueron Río Blanco (7 cm), Fajardo (8 cm), Guayabal (1 cm) y Lucchetti (7 cm).
De los que se mantienen en nivel de “seguridad”, Dos Bocas volvió a registrar la baja mayor, con 23 cm. También perdieron Toa Vaca (1 cm), Carite (1 cm), Patillas (2 cm), Loco (3 cm) y Cerrillos (5 cm).
Mientras, solamente aumentaron Garzas (3 cm), Guayo (4 cm), Caonillas (1 cm) y Guajataca (2 cm).
El embalse Guineo, en Orocovis, se quedó igual mientras sigue en nivel de desborde, con 902.42 metros.
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