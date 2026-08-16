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Balacera en Caguas deja a cuatro mujeres y un hombre heridos

Los afectados se encontraban en un negocio en el barrio Cañaboncito

16 de agosto de 2026 - 9:37 AM

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Los heridos fueron cuatro mujeres entre los 38 y 60 años, y un hombre de 45 años. (Archivo)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Una balacera reportada en la madrugada de este domingo cerca de un negocio en Caguas dejó a cinco personas heridas, entre ellas cuatro mujeres.

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La Policía informó que una llamada a eso de las 2:16 a.m. alertó sobre disparos en un negocio ubicado en la PR-156, en el barrio Cañaboncito.

Agentes que llegaron al lugar encontraron casquillos de bala en la escena. Luego, la Uniformada recibió otra llamada sobre la llegada de heridos de bala a un hospital de la zona.

Los heridos, de inmediato, no fueron identificados. Se indicó que se trata de cuatro mujeres entre los 38 y 60 años, y un hombre de 45 años.

Como parte de la investigación, los agentes se movilizaron a la institución hospitalaria. El hospital que atendió a los heridos informó que se encontraban en condición estable.

Personal de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas continuarán con la investigación.

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BalacerasHeridos de balaTiroteosCaguasPolicía de Puerto RicoBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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