Balacera en Caguas deja a cuatro mujeres y un hombre heridos

Una balacera reportada en la madrugada de este domingo cerca de un negocio en Caguas dejó a cinco personas heridas, entre ellas cuatro mujeres.

La Policía informó que una llamada a eso de las 2:16 a.m. alertó sobre disparos en un negocio ubicado en la PR-156, en el barrio Cañaboncito.

Agentes que llegaron al lugar encontraron casquillos de bala en la escena. Luego, la Uniformada recibió otra llamada sobre la llegada de heridos de bala a un hospital de la zona.

Los heridos, de inmediato, no fueron identificados. Se indicó que se trata de cuatro mujeres entre los 38 y 60 años, y un hombre de 45 años.

Como parte de la investigación, los agentes se movilizaron a la institución hospitalaria. El hospital que atendió a los heridos informó que se encontraban en condición estable.