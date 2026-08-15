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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Agresión en Caguas: golpean con un tubo en la cabeza a un hombre

El querellante indicó que se encontraba en la parte posterior de las oficinas de administración de un complejo de vivienda

15 de agosto de 2026 - 11:51 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Diariamente, se expiden unos 2,000 certificados en el Cuartel General.
Su condición fue descrita como estable.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Un hombre resultó herido tras ser agredido con un tubo en el área de la cabeza este sábado en la parte posterior del residencial Raúl Castellón, en Caguas, informó la Policía.

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Según la información preliminar, el querellante indicó que se encontraba en la parte posterior de las oficinas de administración del complejo de vivienda cuando alguien lo golpeó con el objeto contundente.

La víctima fue transportada a una institución hospitalaria, donde recibió atención médica. Su condición fue descrita como estable.

La querella fue atendida inicialmente por el agente Ángel Ruiz, adscrito al Distrito de Caguas, quien posteriormente refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas para que continúe con la pesquisa.

Si usted posee información que conduzca al esclarecimiento de este crimen, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.

También puede enviar mensajes directos mediante la red social X (antes conocida como Twitter) a la cuenta @PRPDNoticias, o en la cuenta de Facebook de la Uniformada en www.facebook.com/prpdgov.

Tags
Breaking NewsCaguasPolicía de Puerto RicoAgresiones
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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