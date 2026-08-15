Agresión en Caguas: golpean con un tubo en la cabeza a un hombre

Un hombre resultó herido tras ser agredido con un tubo en el área de la cabeza este sábado en la parte posterior del residencial Raúl Castellón, en Caguas, informó la Policía.

Según la información preliminar, el querellante indicó que se encontraba en la parte posterior de las oficinas de administración del complejo de vivienda cuando alguien lo golpeó con el objeto contundente.

La víctima fue transportada a una institución hospitalaria, donde recibió atención médica. Su condición fue descrita como estable.

La querella fue atendida inicialmente por el agente Ángel Ruiz, adscrito al Distrito de Caguas, quien posteriormente refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas para que continúe con la pesquisa.

Si usted posee información que conduzca al esclarecimiento de este crimen, puede llamar a la línea confidencial de la Policía en el teléfono 787-343-2020.