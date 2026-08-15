En condición de cuidado conductora que impactó verja de una residencia en Aibonito
La mujer de 31 años sufrió múltiples traumas y una fractura de fémur tras perder el control de su vehículo
15 de agosto de 2026 - 10:36 AM
15 de agosto de 2026 - 10:36 AM
Una mujer de 31 años permanece en condición de cuidado tras chocar contra una verja de concreto durante la madrugada de este sábado en la PR-725, en Aibonito, informó la Policía.
Según la Uniformada, el accidente ocurrió a eso de las 12:13 a.m., en el kilómetro 1.6 de la vía, en el barrio Los Llanos.
De acuerdo con las autoridades, la mujer conducía un Toyota Echo gris claro, del año 2014, a una velocidad que presuntamente le hizo perder el control y dominio del volante.
Acto seguido, se salió de la vía de rodaje e impactó con la parte frontal del vehículo una verja de concreto de una residencia.
La Policía indicó que la conductora sufrió heridas de gravedad y fue transportada por paramédicos al Hospital Menonita de Aibonito, donde le diagnosticaron múltiples traumas en distintas partes del cuerpo y una fractura de fémur.
La Uniformada agregó que sería trasladada al Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado.
La investigación está a cargo del agente Melvin Alvarado Jiménez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Aibonito, junto a la fiscal Ámbar Ramos.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: