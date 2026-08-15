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En condición de cuidado conductora que impactó verja de una residencia en Aibonito

La mujer de 31 años sufrió múltiples traumas y una fractura de fémur tras perder el control de su vehículo

15 de agosto de 2026 - 10:36 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
La mujer sería trasladada al Centro Médico de Río Piedras.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una mujer de 31 años permanece en condición de cuidado tras chocar contra una verja de concreto durante la madrugada de este sábado en la PR-725, en Aibonito, informó la Policía.

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Según la Uniformada, el accidente ocurrió a eso de las 12:13 a.m., en el kilómetro 1.6 de la vía, en el barrio Los Llanos.

De acuerdo con las autoridades, la mujer conducía un Toyota Echo gris claro, del año 2014, a una velocidad que presuntamente le hizo perder el control y dominio del volante.

Acto seguido, se salió de la vía de rodaje e impactó con la parte frontal del vehículo una verja de concreto de una residencia.

La Policía indicó que la conductora sufrió heridas de gravedad y fue transportada por paramédicos al Hospital Menonita de Aibonito, donde le diagnosticaron múltiples traumas en distintas partes del cuerpo y una fractura de fémur.

La Uniformada agregó que sería trasladada al Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado.

La investigación está a cargo del agente Melvin Alvarado Jiménez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Aibonito, junto a la fiscal Ámbar Ramos.

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Breaking NewsAccidentes de TránsitoAibonitoPolicía de Puerto Rico
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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