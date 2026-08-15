“No me lo podía creer”: Aparece un Picasso robado en una galería de arte en 2018

Bill DeLind pensaba que la litografía de Picasso que le robaron de su galería de Milwaukee en 2018 se había perdido para siempre. Pero la semana pasada le llamaron de la policía y le pidieron que echara un vistazo a una obra de arte que un propietario de la zona había encontrado mientras limpiaba un piso vacío.

DeLind reconoció de inmediato el grabado robado titulado ”Torero", uno de los 30 ejemplares firmados por Picasso de los que se tiene constancia.

“Me sentí abrumado”, declaró DeLind el viernes. “Me quedé sin palabras. Fue un momento muy emotivo para mí”.

La etiqueta de ”DeLind Fine Art Appraisals" seguía pegada en el reverso de la lámina enmarcada, tal y como se había colocado allí en 2018.

“Efectivamente, era mío”, dijo DeLind. “Todo ha vuelto al punto de partida”.

Tim Dertz, un arrendador de Milwaukee, declaró a WISN-TV que encontró el grabado mientras limpiaba el piso de una persona a la que habían desahuciado.

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“Estaba en un sitio un poco raro, colgado de una pared”, explicó Tim Dertz a la cadena.“Parecía que llevaba allí muchísimo tiempo, porque tenía un montón de polvo acumulado en la parte de arriba”.

Dertz afirmó que se lo enseñó a un amigo suyo, un anticuario, quien lo reconoció como un Picasso y dijo que parecía ser el que DeLind había denunciado como robado en 2018. Dertz lo entregó a la policía, que a su vez se puso en contacto con DeLind.

“Cuando me llamaron, no me lo podía creer”, dijo DeLind.

El Departamento de Policía de Milwaukee indicó el viernes en un correo electrónico que el plazo de prescripción para los delitos de robo y contra la propiedad es, por lo general, de seis años, pero que el caso sigue siendo objeto de investigación. Caroline Clancy, portavoz del FBI en Milwaukee, se negó a hacer comentarios.

El año en que fue robada, la pieza tenía un valor estimado de entre 35,000 y 50,000 dólares, según DeLind. Supuso que el valor no habría variado mucho desde entonces, pero ahora, dada su historia, podría rondar más bien los 50,000 dólares.

La obra de arte sigue en poder de la policía de Milwaukee mientras el cliente que la había encargado para su venta a través de su galería de arte resuelve el asunto con su compañía de seguros, según ha declarado DeLind.

DeLind afirmó que su antiguo socio, fallecido en febrero, estaba desconsolado por el robo ocurrido en 2018 y llamaba a la policía cada año, coincidiendo con el aniversario del delito, para pedirles que volvieran a dar a conocer el caso con la esperanza de que se pudiera encontrar el Picasso.