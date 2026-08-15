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Riesgo alto de corrientes marinas y calor marcarán la jornada de este sábado

Fuertes vientos mantienen condiciones peligrosas en gran parte de las aguas regionales

15 de agosto de 2026 - 9:48 AM

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San Juan comenzó el día con temperaturas por encima de lo normal. (Xavier Araújo)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Nota del editor: visita nuestra sección de El Tiempo, donde podrás ver un radar en vivo y conocer el pronóstico según el pueblo donde vives.

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Condiciones marítimas peligrosas y calor elevado marcarán el panorama del tiempo este sábado en Puerto Rico, en medio de fuertes vientos que continuarán afectando la región durante el fin de semana.

La meteoróloga Yidiana Zayas, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan, advirtió sobre un riesgo alto de corrientes marinas para las playas de Puerto Rico, Vieques y Culebra, que permanecerá vigente al menos hasta el domingo.

Zayas indicó, además, que se mantiene una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas en la mayoría de las aguas regionales, debido a los fuertes vientos que están generando oleaje de alrededor de siete pies en aguas del Atlántico y del Caribe.

Las aguas costeras del oeste son las únicas que permanecen fuera de la advertencia por estar más protegidas.

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En tierra, el calor será otro de los principales factores durante la jornada. Una advertencia de calor estará vigente desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. para sectores urbanos y costeros, mientras el aumento gradual en la humedad contribuirá a que los índices de calor se sientan elevados, según la meteoróloga.

De hecho, San Juan comenzó el día con temperaturas por encima de lo normal. Esta mañana, el termómetro de la estación de San Juan registró una mínima de 83 grados Fahrenheit, cuando lo normal para esta fecha ronda los 78 grados.

“Empezamos el día más caliente”, destacó Zayas.

Aunque permanece aire seco sobre la región, la meteoróloga comentó que comienza a entrar un poco más de humedad, mientras los vientos han arrastrado alguna nubosidad y aguaceros leves hacia sectores del norte y este desde horas de la mañana.

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Ese aumento paulatino en la humedad podría favorecer la formación de algunos aguaceros durante el resto del día, aunque las condiciones ventosas harán que cualquier actividad de lluvia se desplace con rapidez.

En cuanto al polvo del Sahara, Zayas señaló que se esperan concentraciones entre bajas y moderadas por lo menos hasta la tarde de este sábado.

Sin embargo, las concentraciones podrían comenzar a aumentar nuevamente a principios de la próxima semana, por lo que el material particulado volvería a tener una mayor presencia sobre la región.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto RicoPolvo del SaharacalorCondiciones peligrosas en el mar
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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