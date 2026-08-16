Asesinan a hombre frente a un negocio en Caimito
El occiso presentaba múltiples heridas de bala
16 de agosto de 2026 - 6:57 AM
16 de agosto de 2026 - 6:57 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, sábado, en San Juan.
Los hechos fueron reportados a eso de las 7:209 p.m., frente a un negocio en el camino Avelino López, en Caimito.
Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, que avisó sobre una agresión grave.
Según la investigación preliminar, cuando llegaron las unidades, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre con múltiples heridas de bala.
El occiso fue identificado como Alexander Bruno Pastrana, de 45 años y residente de Caimito.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 278 asesinatos en lo que va de este año, seis menos que los 284 registrados a la misma fecha en el 2025.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: