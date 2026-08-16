Asesinan a hombre frente a un negocio en Caimito

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche de ayer, sábado, en San Juan.

Los hechos fueron reportados a eso de las 7:209 p.m., frente a un negocio en el camino Avelino López, en Caimito.

Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, que avisó sobre una agresión grave.

Según la investigación preliminar, cuando llegaron las unidades, encontraron el cuerpo sin vida de un hombre con múltiples heridas de bala.

El occiso fue identificado como Alexander Bruno Pastrana, de 45 años y residente de Caimito.