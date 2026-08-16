La AAA sostiene que apagón dejó a más de 37,000 abonados sin servicio de agua potable

La Autoridad de Energía Eléctrica (AAA) indicó que el apagón provocado por la salida de servicio de la cogeneradora privada EcoEléctrica dejó la planta de tratamiento Sergio Cuevas, en Trujillo Alto, y otras nueva estaciones de bombeo inoperantes, por lo que 37,369 abonados permanecen sin servicio de agua potable.

El ingeniero José Rivera Ortiz, director de la Región Metro de la AAA, sostuvo, en declaraciones escritas, que el apagón que dejó fuera de servicio la planta Sergio Cuevas afecta a sobre 37,000 clientes en la zona 1 del plan de racionamiento que comenzó el 7 de agosto para los abonados que se sirven del embalse Carraízo.

El funcionario resaltó que la zona 1 comprende 96,524 clientes. Al momento, 59,155, equivalentes al 61.29%, cuentan con el servicio de agua potable, mientras que los restantes 37,369 clientes, o un 38.71%, permanecen sin el servicio.

Las tres unidades de EcoEléctrica salieron de servicio a las 5:08 p.m. de este sábado, según el zar de Energía, Josué Colón, debido a una supuesta avería reportada en el centro de transmisión de 230 kilovatios (kV) de la central Costa Sur que va a la línea de transmisión de EcoEléctrica.

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A consecuencia del apagón, resaltó Rivera Ortiz, salieron de operación las estaciones de bombeo Fairview, Cupey Water System (CWS), Lomas del Viento, Morcelo, Carruzos 4, Carruzos 5, Las 400, Cedros y Jardines de Carolina.

1 / 13 | En imágenes: empleados de la AAA llevan sus reclamos a La Fortaleza en medio del paro. La Unión Independiente Auténtica (UIA), que representa empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), realizó una manifestación frente a La Fortaleza como parte de un paro de 24 horas. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 13 En imágenes: empleados de la AAA llevan sus reclamos a La Fortaleza en medio del paro La Unión Independiente Auténtica (UIA), que representa empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), realizó una manifestación frente a La Fortaleza como parte de un paro de 24 horas. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

“El sistema de bombeo de la represa Carraízo ya se encuentra operando nuevamente a capacidad. Sin embargo, nuevas fluctuaciones de voltaje pueden provocar interrupciones en equipos necesarios para mantener la producción de la Planta de Filtros Sergio Cuevas y la distribución de agua”, advirtió el ingeniero.

“El sistema se encuentra en proceso de recuperación. Conforme las estaciones de bombeo regresen a operación y se estabilicen los niveles y presiones, el servicio se recuperará progresivamente en los sectores afectados. El tiempo de recuperación puede variar según la ubicación de cada sector dentro del sistema de distribución”, aseguró Rivera Ortiz.