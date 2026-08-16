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La AAA sostiene que apagón dejó a más de 37,000 abonados sin servicio de agua potable

La corporación pública indicó que la planta Sergio Cuevas, en Trujillo Alto, no está operando ante la falta de electricidad

16 de agosto de 2026 - 9:30 PM

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La AAA indicó que la planta Sergio Cuevas y otras nueve estaciones de bombeo permanecen inoperantes debido al apagón. (Archivo)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Autoridad de Energía Eléctrica (AAA) indicó que el apagón provocado por la salida de servicio de la cogeneradora privada EcoEléctrica dejó la planta de tratamiento Sergio Cuevas, en Trujillo Alto, y otras nueva estaciones de bombeo inoperantes, por lo que 37,369 abonados permanecen sin servicio de agua potable.

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El ingeniero José Rivera Ortiz, director de la Región Metro de la AAA, sostuvo, en declaraciones escritas, que el apagón que dejó fuera de servicio la planta Sergio Cuevas afecta a sobre 37,000 clientes en la zona 1 del plan de racionamiento que comenzó el 7 de agosto para los abonados que se sirven del embalse Carraízo.

El funcionario resaltó que la zona 1 comprende 96,524 clientes. Al momento, 59,155, equivalentes al 61.29%, cuentan con el servicio de agua potable, mientras que los restantes 37,369 clientes, o un 38.71%, permanecen sin el servicio.

Las tres unidades de EcoEléctrica salieron de servicio a las 5:08 p.m. de este sábado, según el zar de Energía, Josué Colón, debido a una supuesta avería reportada en el centro de transmisión de 230 kilovatios (kV) de la central Costa Sur que va a la línea de transmisión de EcoEléctrica.

A consecuencia del apagón, resaltó Rivera Ortiz, salieron de operación las estaciones de bombeo Fairview, Cupey Water System (CWS), Lomas del Viento, Morcelo, Carruzos 4, Carruzos 5, Las 400, Cedros y Jardines de Carolina.

La Unión Independiente Auténtica (UIA), que representa empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), realizó una manifestación frente a La Fortaleza como parte de un paro de 24 horas.La protesta surgió luego de un mensaje emitido en la noche del martes por la gobernadora Jenniffer González, en la cual urgió al sindicato a no manifestarse.La UIA reiteró que la situación laboral de sus empleados no puede verse separada de la crisis operacional que enfrenta la AAA.
1 / 13 | En imágenes: empleados de la AAA llevan sus reclamos a La Fortaleza en medio del paro. La Unión Independiente Auténtica (UIA), que representa empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), realizó una manifestación frente a La Fortaleza como parte de un paro de 24 horas. - Ramon "Tonito" Zayas

“El sistema de bombeo de la represa Carraízo ya se encuentra operando nuevamente a capacidad. Sin embargo, nuevas fluctuaciones de voltaje pueden provocar interrupciones en equipos necesarios para mantener la producción de la Planta de Filtros Sergio Cuevas y la distribución de agua”, advirtió el ingeniero.

“El sistema se encuentra en proceso de recuperación. Conforme las estaciones de bombeo regresen a operación y se estabilicen los niveles y presiones, el servicio se recuperará progresivamente en los sectores afectados. El tiempo de recuperación puede variar según la ubicación de cada sector dentro del sistema de distribución”, aseguró Rivera Ortiz.

La AAA indicó que su personal monitorea la planta Sergio Cuevas, la represa Carraízo y las estaciones de bombeo para responder a cualquier cambio que pueda afectar la continuidad de las operaciones.

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ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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