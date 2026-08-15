AAA ajusta zonas del plan de racionamiento para dos comunidades en Carolina y publica nuevo mapa
El cambio impacta a 3,081 clientes de ese municipio, informó la corporación pública
15 de agosto de 2026 - 6:34 PM
15 de agosto de 2026 - 6:34 PM
La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) anunció un cambio en las zonas del Plan de Interrupciones Programadas de la Planta de Filtros Sergio Cuevas, que aplica a las comunicades de Escorial y Jardines de Carolina.
José A. Rivera Ortiz, director de la Región Metro de la AAA, informó este sábado que ambas comunidades pasarán de la Zona 2 a la Zona 1 para facilitar que el servicio de agua potable llegue con mayor prontitud durante los periodos de recuperación.
“Esto significa que sus periodos con servicio y de interrupción corresponderán, de ahora en adelante, a los ciclos asignados a la Zona 1. Por lo tanto, a partir de este lunes, 17 de agosto, los clientes de Escorial y Jardines de Carolina tendrán una interrupción del servicio de agua potable, conforme al ciclo correspondiente a la Zona 1″, detalló Rivera Ortiz en un comunicado de prensa.
El cambio incluye 3,081 clientes de los cuales 2,639 son de el Escorial y 442 en Jardines de Carolina.
Según la AAA, la determinación surge luego de evaluar el comportamiento del sistema durante los ciclos del plan.
“El análisis operacional identificó que, por la configuración de la red de distribución y la forma en que el sistema recupera niveles y presiones, ambas comunidades pueden ser atendidas de manera más efectiva como parte de la Zona 1″, sostuvo. “En el caso de Escorial y Jardines de Carolina, este cambio nos permitirá mejorar el proceso de recuperación para los 3,081 clientes de ambas comunidades”, abundó.
Indicaron que durante las 48 horas correspondientes al periodo con servicio, la recuperación será progresiva.
“Una vez comienza el ciclo, primero deben llenarse las tuberías y los tanques, recuperar presión y entrar en operación los componentes necesarios para distribuir el agua hacia los distintos sectores. Por esta razón, el servicio no necesariamente llega a todos los clientes al mismo tiempo”, explicó el funcionario.
Los sectores ubicados en puntos altos o más distantes de la red pueden requerir un periodo adicional para recuperar el servicio, advirtió.
“Estos ajustes de zonas son completamente normales durante la implementación estos planes. A medida que evaluamos el comportamiento del sistema, realizamos los cambios operacionales que sean necesarios para mejorar la recuperación y distribución del agua. Nuestro objetivo siempre es que nuestros clientes recuperen el servicio lo más rápido posible y reducir, en la medida posible, el impacto en las comunidades”, añadió Rivera Ortiz.
La AAA indicó que continuará monitoreando el comportamiento del Plan de Interrupciones Programadas y la respuesta de la red de distribución.
“Exhortamos a la ciudadanía a hacer uso prudente y responsable del agua una vez reciban el servicio. Es importante priorizar las necesidades esenciales y evitar actividades que representen un consumo innecesario. La colaboración de todos es fundamental para proteger nuestros abastos y permitir que el agua pueda llegar más rápidamente a todas las comunidades”, concluyó el director de la Región Metropolitana de la AAA.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: