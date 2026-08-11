Alcaldes de pueblos que se suplen de La Plata impulsan racionamiento preventivo, pero esperan por plan de la AAA

Los nueve alcaldes de los municipios que se sirven del embalse La Plata coincidieron en la necesidad de iniciar un racionamiento preventivo para los abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) si el nivel del lago continúa descendiendo significativamente.

En busca de evitar que la situación alcance niveles críticos, los ejecutivos municipales se reunieron con el presidente ejecutivo de la AAA, Luis González Delgado, la tarde del lunes para discutir el plan de acción ante la emergencia de agua que enfrenta el país en esa y otras regiones.

En el encuentro, acordaron que la AAA les presentará este viernes su plan para manejar la situación en el embalse La Plata, y volverán a reunirse el lunes para discutir los pormenores.

“El consenso de los nueve alcaldes es que, si no lloviera e hiciera falta hacer un racionamiento, que lo empecemos en un nivel más alto del 2015 para hacerlo de manera preventiva y ayudar a alargar la vida del lago”, expuso este martes el alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera Cruz, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

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En 2015, precisó, el racionamiento para los clientes de La Plata comenzó cuando el embalse bajó a 38 metros y cayó en el nivel de “Control”.

“Si sigue bajando como está bajando, todavía para el viernes que viene, debe estar todavía sobre los 45.2 metros”, afirmó Rivera Cruz, tras destacar que, en los niveles actuales, la AAA todavía puede realizar ajustes operacionales para mantener el servicio de agua en la región.

“Aquí el secreto es ni tomar la decisión muy tarde, ni tomarla muy temprano. Si tú la tomas temprano y el lago tiene buena capacidad, estás llevando a la gente a un escenario incómodo cuando puede ser un poquito más tarde. Tampoco esperar muy tarde para que, entonces, no se cree una crisis”, expresó Rivera Cruz.

El embalse La Plata abastece a unos 130,828 abonados en los municipios de Bayamón, Cataño, Corozal, Dorado, Guaynabo, Naranjito, Toa Alta, Toa Baja y Vega Alta.

“Discutimos varios escenarios (sobre la posible interrupción), pero decidimos, todos los alcaldes, que esa es una decisión que vamos a tomar la semana que viene, de acuerdo al plan que se supone que la Autoridad (entregue)”, apuntó.

Mientras, el alcalde de Toa Baja, José “Betito” Márquez, quien también participó en la reunión, dijo que enfatizó ante la AAA la importancia de que se comunique el plan de racionamiento que se vaya a implementar, con el fin de evitar los problemas que surgieron con los abonados de Carraízo.

El calendario de interrupciones para los abonados de Carraízo establecía días específicos para el restablecimiento del servicio en las zonas 1 y 2. Sin embargo, cuando correspondía que las zonas recuperaran el suministro, varias comunidades permanecieron sin agua, y los alcaldes fueron sorprendidos con el cambio en la operación. No recibieron una explicación inmediata de parte de la AAA.

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“El pueblo lo que necesita son explicaciones en arroz y habichuelas, no en palabras técnicas; qué está pasando, por qué está pasando y qué vamos a hacer. El pueblo está listo para que le digan, ‘oye, vamos a racionar, prepárate’, pero lo que el pueblo no está listo es a la incongruencia”, manifestó Márquez.

“Quienes vamos a informar somos los alcaldes... Aquí la prerrogativa no la tiene la Autoridad, nosotros somos los que estamos frente al pueblo, y nosotros no vamos a permitir que toda esta crisis de comunicación que se dio en San Juan pase acá”, reiteró el alcalde de Toa Baja.

Durante el fin de semana, el alcalde de Toa Alta, Clemente “Chito” Agosto, solicitó a la AAA iniciar un racionamiento preventivo para evitar que los abonados de La Plata tengan que comenzar con un periodo de 48 horas sin servicio de agua potable.

1 / 7 | Otro embalse en descenso: así luce La Plata. El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. - dennis rivera bello 1 / 7 Otro embalse en descenso: así luce La Plata El nivel del embalse La Plata bajó 60 centímetros en una semana, una disminución que mantiene en alerta sobre el futuro del abasto de agua. dennis rivera bello Compartir

Cuestionado sobre la duración de las interrupciones que propone, Agosto dijo, en entrevista con El Nuevo Día, que dependerá de “la capacidad del embalse”, pero estimó que podría ser de 12 a 24 horas.

Sobre la mesa el dragado en seco

Agosto había solicitado, además, que se dé paso al dragado en seco del material expuesto en las orillas de la represa La Plata, una propuesta que, para el alcalde de Bayamón, es muy prematura, al considerar que los niveles del lago todavía no bajan lo suficiente como para entrar la maquinaria necesaria y sacar los escombros de la orilla. El ejecutivo de Toa Alta coincidió luego con este argumento.

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“Si en algún momento dado se dieran las condiciones del 2015, pues yo no tengo ningún problema en traer aquella cantidad de maquinaria que nosotros pedimos y alquilamos para hacer exactamente lo mismo. Pero lo haríamos nosotros para hacerlo rápido y avanzar y correr las cosas sin problema”, sostuvo Rivera Cruz.

“El día que lo amerite y, si el embalse sigue bajando y permite hacer el dragado, pues lo vamos a discutir porque es parte del pedido de este servidor y ayuda en parte a tener más capacidad y no sufrir una situación como ahora”, expresó, por su parte, Agosto.

En 2015, Toa Alta, Bayamón, Dorado y Cataño, entre otros pueblos, se unieron para hacer los trabajos de dragado de la orilla del embalse La Plata que, de acuerdo con Agosto, le sumó 10 millones de pies cúbicos al cuerpo de agua.

En la mañana del martes, el nivel del agua en el lago La Plata amaneció en 46.20 metros, 0.09 metros por debajo del lunes. El embalse se mantiene en el nivel de “Observación”.