A plena luz del día: hallan cadáver tirado en una calle de Hato Rey
La Policía informó que el cuerpo sin vida pertenece a un hombre identificado como José Ramírez Torres
11 de agosto de 2026 - 3:27 PM
11 de agosto de 2026 - 3:27 PM
El cadáver de un hombre fue encontrado por la Policía, en la mañana de este martes, tirado el pavimento cerca del negocio Filomena Cocina Urbana y Pizzería, ubicado en la avenida Fraklin D. Roosevelt, en Hato Rey.
Según el informe de novedades de la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a eso de las 8:29 a.m., alertó a las autoridades sobre el hallazgo. Al llegar, los agentes encontraron a un hombre identificado como José Ramírez Torres a quien los paramédicos certificaron sin signos vitales.
Se desconocen detalles del occiso o si presentaba alguna herida de impacto de bala o de arma blanca. Al momento, el caso es investigado como una “persona muerta sin causa determinada”.
El agente Pérez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto a la fiscal Naomi Ruiz, se hicieron cargo de la pesquisa.
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