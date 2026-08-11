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A plena luz del día: hallan cadáver tirado en una calle de Hato Rey

La Policía informó que el cuerpo sin vida pertenece a un hombre identificado como José Ramírez Torres

11 de agosto de 2026 - 3:27 PM

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El cadáver del joven fue encontrado baleado sobre el pavimento en un área conocida como el sector Cruce. (Archivo GFR Media)
Un cadáver fue encontrado en la mañana del martes tirado en el pavimento en una calle de Hato Rey.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El cadáver de un hombre fue encontrado por la Policía, en la mañana de este martes, tirado el pavimento cerca del negocio Filomena Cocina Urbana y Pizzería, ubicado en la avenida Fraklin D. Roosevelt, en Hato Rey.

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Según el informe de novedades de la Uniformada, una llamada al Sistema de Emergencia 9-1-1 a eso de las 8:29 a.m., alertó a las autoridades sobre el hallazgo. Al llegar, los agentes encontraron a un hombre identificado como José Ramírez Torres a quien los paramédicos certificaron sin signos vitales.

Se desconocen detalles del occiso o si presentaba alguna herida de impacto de bala o de arma blanca. Al momento, el caso es investigado como una “persona muerta sin causa determinada”.

El agente Pérez, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto a la fiscal Naomi Ruiz, se hicieron cargo de la pesquisa.

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Breaking NewsPolicía de Puerto RicoCICDivisión de HomicidiosHato ReyCadáveresSistema de Emergencia 9-1-1
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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