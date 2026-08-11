Aumentan las llamadas a la Línea PAS a causa del racionamiento de agua

A raíz del racionamiento de agua que enfrentan cerca de 180,000 abonados que se suplen del embalse Carraízo en siete municipios, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) registró un aumento en las llamadas a la Línea PAS a causa del temor y ansiedad que genera la situación entre algunas personas.

“En el día de ayer (lunes), recibimos 39 llamadas. Inicialmente (en agosto), fueron 21. Ha habido un aumento significativo en esas llamadas (relacionadas con el racionamiento), que mayormente son mujeres las que llaman. El género que llama mayormente son mujeres y del área norte”, destacó la administradora de Assmca, Catherine Oliver Franco, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

“Mayormente las llamadas vienen relacionadas por temores y angustias”, abundó la administradora.

Agregó que, de ser necesario, desde Assmca, coordinan la entrega de agua potable y el llenado de cisternas en los hogares.

“Muchas veces, orientamos si han ido a sus médicos, si realmente tienen el seguimiento psicológico, psiquiátrico. ¿Por qué? Porque es importante. Si no está medicado o no tiene ese seguimiento, puede haber una recaída en salud mental”, explicó Oliver Franco sobre la naturaleza de las llamadas.

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“Verificamos si están en crisis. Si están en crisis, se moviliza un equipo de trabajo a ese lugar. Así que son diferentes realidades o situaciones que pudiese presentar esa persona que llama”, añadió.

El racionamiento de agua comenzó el viernes en sectores de San Juan, Trujillo Alto, Loíza, Juncos, Canóvanas, Gurabo y Carolina. Los alcaldes de estos municipios que se sirven del embalse Carraízo han denunciado problemas con la comunicación con el alto liderato de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y se han alterado los horarios en los que deberían tener servicio.

El racionamiento se divide por zonas y se alterna por un período de 48 horas.

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