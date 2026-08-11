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Aumentan las llamadas a la Línea PAS a causa del racionamiento de agua

La administradora de Assmca precisó que la mayoría son mujeres, y describen episodios de temor y ansiedad

11 de agosto de 2026 - 3:13 PM

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La mayoría de las personas que han llamado manifiesta tener ansiedad y temor. (Archivo)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

A raíz del racionamiento de agua que enfrentan cerca de 180,000 abonados que se suplen del embalse Carraízo en siete municipios, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) registró un aumento en las llamadas a la Línea PAS a causa del temor y ansiedad que genera la situación entre algunas personas.

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“En el día de ayer (lunes), recibimos 39 llamadas. Inicialmente (en agosto), fueron 21. Ha habido un aumento significativo en esas llamadas (relacionadas con el racionamiento), que mayormente son mujeres las que llaman. El género que llama mayormente son mujeres y del área norte”, destacó la administradora de Assmca, Catherine Oliver Franco, durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

“Mayormente las llamadas vienen relacionadas por temores y angustias”, abundó la administradora.

Agregó que, de ser necesario, desde Assmca, coordinan la entrega de agua potable y el llenado de cisternas en los hogares.

“Muchas veces, orientamos si han ido a sus médicos, si realmente tienen el seguimiento psicológico, psiquiátrico. ¿Por qué? Porque es importante. Si no está medicado o no tiene ese seguimiento, puede haber una recaída en salud mental”, explicó Oliver Franco sobre la naturaleza de las llamadas.

“Verificamos si están en crisis. Si están en crisis, se moviliza un equipo de trabajo a ese lugar. Así que son diferentes realidades o situaciones que pudiese presentar esa persona que llama”, añadió.

El racionamiento de agua comenzó el viernes en sectores de San Juan, Trujillo Alto, Loíza, Juncos, Canóvanas, Gurabo y Carolina. Los alcaldes de estos municipios que se sirven del embalse Carraízo han denunciado problemas con la comunicación con el alto liderato de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y se han alterado los horarios en los que deberían tener servicio.

El racionamiento se divide por zonas y se alterna por un período de 48 horas.

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La Línea PAS 1-800-981-0023/988 o TDD 1-888-672-7623 está disponible libre de cargos las 24 horas del día, los siete días de la semana, a todos aquellos que necesiten una primera ayuda psicosocial. Ofrece orientación, consejería en crisis, cernimiento preliminar y coordinación de hospital, entre otros servicios.

Tags
agua potableSequía en Puerto RicoSequíaAssmcaSaludSalud emocionalSalud mental
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Gloria Ruiz Kuilan
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Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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