Investigan muerte de una mujer de 43 años en Juana Díaz

La Policía investiga la muerte de una mujer de 43 años cuyo cuerpo fue encontrado durante la madrugada de este martes en una habitación del Garden Motel, ubicado en la PR-1, kilómetro 116.2, en Juana Díaz.

Según la información preliminar de la Uniformada, a eso de las 12:51 a.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertaba sobre un caso médico.

Al llegar al lugar, agentes adscritos al Distrito de Juana Díaz y paramédicos encontraron el cuerpo sin signos vitales de una mujer identificada como Linette Abolila Díaz.

La Policía indicó que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde se realizará la autopsia para determinar la causa de muerte.