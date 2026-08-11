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Investigan muerte de una mujer de 43 años en Juana Díaz

Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un caso médico en un motel

11 de agosto de 2026 - 11:47 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
En lo que va de año han ocurrido 29 asesinatos. (GFR Media)
El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde se realizará la autopsia para determinar la causa de muerte.
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

La Policía investiga la muerte de una mujer de 43 años cuyo cuerpo fue encontrado durante la madrugada de este martes en una habitación del Garden Motel, ubicado en la PR-1, kilómetro 116.2, en Juana Díaz.

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Según la información preliminar de la Uniformada, a eso de las 12:51 a.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertaba sobre un caso médico.

Al llegar al lugar, agentes adscritos al Distrito de Juana Díaz y paramédicos encontraron el cuerpo sin signos vitales de una mujer identificada como Linette Abolila Díaz.

La Policía indicó que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia.

El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde se realizará la autopsia para determinar la causa de muerte.

El agente Carlos Caban Olmeda, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, y la fiscal Limarie Cobián están a cargo de la investigación.

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Breaking NewsMuertesJuana DíazPolicía de Puerto RicoCIC
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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