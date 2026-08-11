Investigan muerte de una mujer de 43 años en Juana Díaz
Una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre un caso médico en un motel
11 de agosto de 2026 - 11:47 AM
11 de agosto de 2026 - 11:47 AM
La Policía investiga la muerte de una mujer de 43 años cuyo cuerpo fue encontrado durante la madrugada de este martes en una habitación del Garden Motel, ubicado en la PR-1, kilómetro 116.2, en Juana Díaz.
Según la información preliminar de la Uniformada, a eso de las 12:51 a.m. se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 que alertaba sobre un caso médico.
Al llegar al lugar, agentes adscritos al Distrito de Juana Díaz y paramédicos encontraron el cuerpo sin signos vitales de una mujer identificada como Linette Abolila Díaz.
La Policía indicó que el cuerpo no presentaba signos visibles de violencia.
El cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses (ICF), donde se realizará la autopsia para determinar la causa de muerte.
El agente Carlos Caban Olmeda, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, y la fiscal Limarie Cobián están a cargo de la investigación.
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