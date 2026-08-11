Evalúan excusas presentadas por candidatos a jurado para juicio contra Anthonieska Avilés
El proceso de selección continúa en el Tribunal de Aibonito al cumplirse un año de la muerte de la adolescente
11 de agosto de 2026 - 4:15 PM
11 de agosto de 2026 - 4:15 PM
Fiscales y abogadas de la defensa evaluaron hoy, martes, las excusas presentadas por múltiples candidatos a jurado para el juicio contra Anthonieska Avilés Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario.
Un total 61 potenciales jurados fueron citados para hoy, 11 de agosto, día que marca un año de la muerte de Pratts Rosario en el desvío Roberto Colón en Aibonito.
Mientras, 32 candidatos presentaron excusas ante el juez Juan Reyes, del Tribunal de Aibonito. Reyes informó que 29 candidatos fueron citados para este viernes, 14 de agosto.
Tras juramentar decenas de testigos en la sesión de la mañana, las partes dedicaron la primera parte de la jornada de la tarde para analizar las excusas presentadas por varios prospectos.
Luego, las partes presentaron la evaluaciones al juez, quien procedió a excusar del proceso de selección a 27 personas, mayormente por razones médicas que no les permiten participar del juicio.
Todavía falta escoger a nueve integrantes adicionales, de los cuales tres completarán el panel principal de 12 jurados. Las restantes seis personas fungirán como suplentes que sustituirían a miembros del jurado que, por alguna razón u otro, no puedan ejercer sus funciones.
El martes de la semana pasada fueron juramentadas las primeras nueve personas para formar parte del jurado. El juicio está pautado para comenzar el 15 de octubre.
Avilés Cabrera enfrenta dos cargos por los delitos de asesinato en primer grado y violación a la Ley de Armas. En un juicio separado que culminó el 23 de julio, su madre, Elvia Cabrera Rivera, fue encontrada culpable por los mismos cargos.
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