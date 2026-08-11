Evalúan excusas presentadas por candidatos a jurado para juicio contra Anthonieska Avilés

1 / 12 📷 Así fueron las reacciones tras el veredicto de culpabilidad contra Elvia Cabrera Rivera

Lisandra Rosario, madre de Gabriela Nicole Pratts Rosario, abandona la sala visiblemente afectada tras emitirse, el 23 de julio de 2026, el veredicto de culpabilidad contra Elvia Cabrera Rivera.

Pablo Martínez