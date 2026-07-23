Culpable Elvia Cabrera por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario

El jurado halló “culpable” a la madre Anthonieska Avilés por el asesinato de Gabriela Nicole Pratts Rosario.

Aibonito - Nota del editor: visita este sitio especial para consultar todo el contenido de la cobertura del caso de Gabriela Nicole.

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A casi un año del asesinato, el silencio que durante varios segundos envolvió la sala 1 del Tribunal de Aibonito se quebró este jueves con una palabra que la familia de Gabriela Nicole Pratts Rosario esperaba escuchar desde hace bastante tiempo: culpable.

Durante el proceso judicial, allegados de la víctima han dicho que han comenzado un camino hacia el perdón, pero también han sostenido que necesitaban que se hiciera justicia por el crimen de la menor de 16 años, ocurrido en agosto de 2025 en el desvío Roberto Colón.

Luego de 23 días de juicio, un extenso desfile de prueba y un proceso de deliberación que se extendió por cuatro horas, el jurado emitió un veredicto unánime de culpabilidad contra Elvia Cabrera Rivera, quien se expone a pasar el resto de sus días en prisión.

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Las siete mujeres y cinco hombres que integraban el jurado tomaron la decisión luego de pasar su segunda noche en completo aislamiento en un hotel, sin acceso a sus celulares ni a las noticias, a tenor con la orden de secuestro del juez superior Luis S. Barreto Altieri.

La deliberación comenzó a las 10:10 a.m. Cerca de las 11:03 a.m., las partes fueron llamadas a sala por una duda del jurado. Más tarde, el panel alcanzó un veredicto, pero la lectura se retrasó porque, por error, dañó la hoja oficial donde debía consignar su decisión.

Sin embargo, a la 1:58 p.m. ya era oficial: el jurado tenía un veredicto. Con la sala custodiada por alguaciles y tras la advertencia del juez de que toda persona que no pudiera contener sus emociones debía abandonar el recinto, la secretaria procedió a leer la decisión.

“Nosotros, nosotras, miembros del jurado, de manera unánime, declaramos a Elvia Cabrera Rivera culpable”, leyó la funcionaria, mientras la acusada —que horas antes se había quebrado en llanto por primera vez desde que comenzó el juicio— permanecía de pie, temblorosa.

Cabrera Rivera enfrentaba, desde el 19 de agosto de 2025, dos cargos por los delitos de asesinato en primer grado, tipificado en el Artículo 93(a) del Código Penal, y por uso y/o portación de un arma blanca, bajo el Artículo 6.06 de la Ley de Armas (168-2019).

El veredicto desbordó las emociones en la sala. Mientras algunos familiares de la acusada abandonaron el recinto entre lágrimas, los allegados de la víctima se abrazaron y se tomaron de las manos. Entre el llanto y el alivio, una voz retumbó con fuerza: “Se hizo justicia”.

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En medio de ese escenario estaba Lisandra Rosario, la madre de la víctima. Días antes se desplomó al ver las fotos de la autopsia de su hija. Esta vez, las lágrimas fueron distintas. Lloró, respiró hondo y levantó la mirada al techo, como si al fin tuviera un poco de consuelo.

De esta forma, se puso fin a un proceso judicial sumamente mediático que inició el 1 de mayo con un extenso desfile de prueba, que incluyó más de 200 piezas de evidencia, entre ellas declaraciones de testigos, fotografías y vídeos de cámaras de seguridad.

Con el veredicto unánime, el jurado acogió la teoría de la Fiscalía de Aibonito, enfocada en que Cabrera Rivera actuó en común y mutuo acuerdo con su hija Anthonieska Avilés Cabrera, de 18 años, coacusada en el caso, para perpetrar el asesinato de la víctima.

1 / 7 | En círculo de oración: familia y seres queridos honran la memoria de Gabriela Nicole. En una etapa crítica del juicio contra Elvia Cabrera, la familia de la menor asesinada Gabriela Nicole Pratts Rosario se unió en un círculo de oración. - Pablo Martínez Rodríguez 1 / 7 En círculo de oración: familia y seres queridos honran la memoria de Gabriela Nicole En una etapa crítica del juicio contra Elvia Cabrera, la familia de la menor asesinada Gabriela Nicole Pratts Rosario se unió en un círculo de oración. Pablo Martínez Rodríguez Compartir

Con el propósito de sustentar su teoría del caso -que la acusada entregó el arma homicida a su hija y luego la hizo desaparecer- la Fiscalía presentó más de 60 testigos, de los cuales únicamente 21 declararon de forma presencial ante los integrantes del jurado.

Durante el juicio, el patólogo Javier Gustavo Serrano Serrano declaró que la víctima recibió 11 heridas de arma blanca, incluyendo una que alcanzó su corazón y que provocó su muerte. El perito indicó que, por las heridas, la agresora buscaba causarle daño corporal.

A lo largo del proceso judicial, varios testigos plantearon que vieron a la acusada sacar un objeto punzante de su cartera y entregárselo a su hija. Asimismo, señalaron que, posterior a esta acción, observaron a la joven presuntamente agrediendo a Pratts Rosario.

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Sin embargo, una pieza importante fue el testimonio de J.N.R.S., prima hermana de la víctima, de 16 años, quien declaró bajo juramento que vio a Avilés Cabrera apuñalar a “Lela” y que luego observó a la acusada recoger de la escena un objeto puntiagudo y fino.

“Era finito por como lo cogió (el objeto). Yo estaba a tres pies (de distancia). (En ese momento) Elvia me mira y me dijo: ‘¡Tú no viste na’!’. Yo le digo: ‘vete pa’l car@%$’ porque estaba molesta por todo lo que había pasado”, indicó la menor en corte abierta.

1 / 31 | 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts. Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. - Poder Judicial 1 / 31 📷 En imágenes: la evidencia que ha salido a la luz en el caso de Gabriela Nicole Pratts Un cuchillo ocupado en una zona aledaña a la residencia de Elvia Cabrera en Aibonito. Poder Judicial Compartir

El miércoles, el caso llegó a un punto de no retorno, cuando las partes tuvieron su última oportunidad para dirigirse al jurado durante los argumentos finales. La Fiscalía aprovechó ese momento para solicitar un veredicto de culpabilidad contra la acusada.

“Hoy la voz de Gabriela Nicole no se puede escuchar, pero la voz de la justicia está en sus manos”, expresó la fiscal Silda Rubio Barreto, quien, junto a las fiscales Myriam Nieves Vera y Jackeline Pizarro Gutiérrez conformó la representación del Ministerio Público.

Por su parte, la defensa argumentó que la investigación del caso estuvo marcada desde el inicio por inconsistencias y que la prueba no logró establecer la culpabilidad de su clienta más allá de duda razonable. Por ello, solicitó un veredicto de no culpabilidad.

“La justicia no le pide valentía para condenar, les pide honestidad para poder reconocer los hechos verdaderos... A veces el veredicto más difícil no es el de culpable, sino el correcto”, sostuvo el licenciado Alberto Rivera Ramos, del equipo legal de la acusada.

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