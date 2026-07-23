Asesinan a un hombre en residencial de Cataño
La Policía, de momento, no cuenta con la identidad de la víctima
23 de julio de 2026 - 2:43 PM
23 de julio de 2026 - 2:43 PM
Un hombre fue asesinado en la tarde de este jueves en los predios del residencial Jardines de Cataño.
La Policía indicó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 cursada a las 2:01 p.m. alertó sobre disparos en el edificio 20, cerca de la cancha de baloncesto.
Al llegar, los agentes encontraron a un hombre, que aún no ha sido identificado, con varias heridas de proyectil de bala que falleció en la escena.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) están a cargo de la pesquisa.
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: