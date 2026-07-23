Asesinan a un hombre en residencial de Cataño

Un hombre fue asesinado en la tarde de este jueves en los predios del residencial Jardines de Cataño.

La Policía indicó que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 cursada a las 2:01 p.m. alertó sobre disparos en el edificio 20, cerca de la cancha de baloncesto.

Al llegar, los agentes encontraron a un hombre, que aún no ha sido identificado, con varias heridas de proyectil de bala que falleció en la escena.