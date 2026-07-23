Nuevo brote de ciclosporosis en Estados Unidos: ya hay más de 70 casos

Las autoridades sanitarias federales investigan un nuevo brote relacionado con el parásito Cyclospora, causante de diarrea.

El brote había afectado a 72 personas hasta el miércoles.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aún no ha identificado qué producto está relacionado con los casos. Las autoridades tampoco han revelado en qué estados se han reportado los contagios.

A principios de esta semana, las autoridades federales informaron que seguían considerando que la lechuga de Taylor Farms era el origen de un brote independiente que afecta a varios estados. La empresa anunció la semana pasada el retiro voluntario de lechuga iceberg cultivada en el centro de México.

La Cyclospora es un parásito microscópico que infecta alimentos que han estado en contacto con heces humanas, principalmente cuando frutas y vegetales se riegan o lavan con agua contaminada. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), al ser ingerido provoca una enfermedad intestinal caracterizada por diarrea frecuente y, en ocasiones, intensa.

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Las autoridades sanitarias federales y estatales mantienen abiertas varias investigaciones sobre brotes de ciclosporiasis, incluido el relacionado con Taylor Farms.