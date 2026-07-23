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Nuevo brote de ciclosporosis en Estados Unidos: ya hay más de 70 casos

La FDA no ha identificado el alimento relacionado con los contagios

23 de julio de 2026 - 3:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El nuevo brote se investiga de forma independiente al vinculado con lechuga iceberg retirada del mercado por Taylor Farms (Melanie Moser)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Las autoridades sanitarias federales investigan un nuevo brote relacionado con el parásito Cyclospora, causante de diarrea.

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El brote había afectado a 72 personas hasta el miércoles.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aún no ha identificado qué producto está relacionado con los casos. Las autoridades tampoco han revelado en qué estados se han reportado los contagios.

A principios de esta semana, las autoridades federales informaron que seguían considerando que la lechuga de Taylor Farms era el origen de un brote independiente que afecta a varios estados. La empresa anunció la semana pasada el retiro voluntario de lechuga iceberg cultivada en el centro de México.

La Cyclospora es un parásito microscópico que infecta alimentos que han estado en contacto con heces humanas, principalmente cuando frutas y vegetales se riegan o lavan con agua contaminada. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), al ser ingerido provoca una enfermedad intestinal caracterizada por diarrea frecuente y, en ocasiones, intensa.

Las autoridades sanitarias federales y estatales mantienen abiertas varias investigaciones sobre brotes de ciclosporiasis, incluido el relacionado con Taylor Farms.

Entre las recomendaciones de seguridad alimentaria figuran lavarse las manos con agua y jabón después de usar el baño y antes de manipular alimentos. Los expertos también señalan que cocinar frutas y vegetales a una temperatura mínima de 158 grados Fahrenheit puede eliminar el parásito.

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