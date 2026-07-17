Poco frecuentes pero mortales las intoxicaciones alimentarias en cadenas de restaurantes de comida rápida

Nueva York— No es habitual que las grandes cadenas de restaurantes estadounidenses se vean relacionadas con brotes de enfermedades de origen alimentario, pero el volumen de comidas que sirven suscita gran preocupación cuando algún tipo de contaminación provoca que los clientes enfermen.

Las autoridades sanitarias federales identificaron la lechuga iceberg procedente de México, servida en los locales de Taco Bell de cinco estados, como el origen de un brote generalizado de infecciones causadas por el parásito Cyclospora, que provoca diarrea. Una investigación de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) determinó que un único proveedor era el origen de la lechuga en cuestión.

Taco Bell emitió el jueves un comunicado en el que afirmaba que «el ingrediente afectado, procedente de nuestro proveedor, se va a retirar de forma indefinida de nuestra cadena de suministro en todo el país y se sustituirá en un plazo de 24 horas en determinados estados». La empresa calificó esta medida como preventiva.

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Un funcionario federal al que se le informó sobre la investigación del brote y que no estaba autorizado a hablar del tema identificó al proveedor como Taylor Farms, una empresa con sede en Salinas (California) que produce verduras frescas para uso comercial, así como kits de comida y lechugas envasadas que se venden en los supermercados.

Las autoridades sanitarias federales han destacado que, a medida que avance la investigación, podrían identificarse otras “marcas, restaurantes, comercios minoristas o canales de distribución”.

A continuación se ofrece un breve repaso de otros brotes recientes que han sacudido al sector de la restauración y que, en algunos casos, han cambiado la forma en que se regula la seguridad alimentaria en Estados Unidos.

Alerta en la OMS: advierten riesgo de serias enfermedades por recortes en Estados Unidos "La pérdida abrupta de financiación amenaza con revertir el control de algunos brotes", señaló el jefe de la entidad, Tedros Adhanom.

Taylor Farms suministró cebollas implicadas en un brote relacionado con las hamburguesas de McDonald’s

La bacteria E. coli provocó en 2024 un brote de intoxicación alimentaria relacionado con las cebollas crudas de las hamburguesas Quarter Pounder de McDonald’s. El brote afectó al menos a 104 personas en 14 estados, de las cuales 34 tuvieron que ser hospitalizadas, según la FDA. Una persona falleció en Colorado.

McDonald’s afirmó que las cebollas procedían de Taylor Farms y retiró temporalmente la Quarter Pounder de su menú en los estados afectados. Otras cadenas nacionales de restaurantes dejaron de utilizar temporalmente cebollas frescas en algunos de sus locales.

La posible contaminación por E. coli provoca la retirada de la lechuga de los bocadillos de Wendy’s

En agosto de 2022, Wendy’s retiró la lechuga de los bocadillos que se servían en sus restaurantes de Míchigan, Ohio y Pensilvania, después de que algunas personas informaran de que se habían puesto enfermas.

Los CDC afirmaron en aquel momento que estaban tratando de determinar si la lechuga romana era el origen de un brote de E. coli que había afectado al menos a 37 personas y si la lechuga romana utilizada en Wendy’también se servía o vendía en otros establecimientos.

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Según los CDC, también se registró un caso de intoxicación en Indiana.

Un brote generalizado de E. coli en Chipotle da lugar a cargos penales

En 2015, Chipotle se vio afectada por un brote de E. coli que provocó que más de 50 personas enfermaran y que obligó a cerrar temporalmente docenas de restaurantes en la costa oeste, pero eso fue solo el principio. Un mes más tarde, 30 estudiantes del Boston College, entre ellos al menos ocho miembros del equipo masculino de baloncesto, se quejaron de síntomas gastrointestinales tras comer en un restaurante de Chipotle.

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Las autoridades federales declararon que el brote había terminado en febrero de 2016, pero la cadena cerró todos y cada uno de sus restaurantes para volver a formar a los empleados y permitirles reorganizarse.

Sin embargo, a finales de año, el codirector ejecutivo de Chipotle, Montgomery Moran, dimitió ante la caída en picado de las ventas.

En 2020, Chipotle Mexican Grille acordó pagar una multa récord de 25 millones de dólares para resolver los cargos penales que se le imputaban por haber servido alimentos contaminados que provocaron que más de 1,100 personas enfermaran en Estados Unidos entre 2015 y 2018.

La empresa reconoció que unas prácticas de seguridad deficientes, como no mantener los alimentos a las temperaturas adecuadas para evitar la proliferación de agentes patógenos, provocaron que varios clientes enfermaran en Los Ángeles y en la cercana localidad de Simi Valley, así como en Boston, Sterling (Virginia) y Powell (Ohio).

Taco Bell retira las cebollas verdes en todo el país tras brote de E. coli

En diciembre de 2006, Taco Bell ordenó retirar las cebollas verdes de sus 5.800 restaurantes en todo el país después de que las muestras tomadas por los investigadores parecieran contener una cepa agresiva de E. coli. El brote provocó que al menos 71 personas enfermaran en Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Delaware, y la mayoría de ellas tuvieron que ser hospitalizadas, según los CDC.

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Ocho personas desarrollaron un tipo de insuficiencia renal denominado síndrome hemolítico-urémico.

Finalmente, se determinó que la causa probable era la lechuga contaminada, ya que esta verdura se utilizaba en numerosos platos del menú.

Casi de inmediato, Taco Bell lanzó una campaña publicitaria a gran escala en la prensa y envió a su presidente a una serie de entrevistas en los medios de comunicación para garantizar a los clientes que su comida era segura.

Los productos de esa instalación pudieron estar contaminados con la bacteria. (Archivo/ GFR Media)

Brote mortal relacionado con Jack in the Box

Entre 1992 y 1993 se registraron cuatro fallecimientos y más de 700 casos de enfermedad en Washington, Idaho, California y Nevada, que finalmente se atribuyeron a unas hamburguesas poco hechas del restaurante Jack in the Box, contaminadas con E. coli.

Según los expertos, la investigación posterior llevada a cabo por los organismos reguladores federales supuso un cambio en las prácticas reguladoras de Estados Unidos.

Una investigación del CDC identificó cinco mataderos en Estados Unidos y uno en Canadá como posibles fuentes de los animales utilizados en los lotes de carne contaminados, y determinó posibles puntos de control para reducir la probabilidad de contaminación. Se rastreó el origen de los animales sacrificados en los mataderos nacionales hasta granjas y subastas de seis estados del oeste. No se identificó ningún matadero ni granja en concreto como fuente de la contaminación.

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA, en inglés) estableció la obligación de aplicar un sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control, que ayuda a identificar y controlar los peligros en la cadena de producción alimentaria. El sistema preveía un mayor seguimiento y controles para limitar rápidamente la propagación de los brotes.