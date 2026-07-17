OPFEI incluye a Francisco Domenech e Itza García en pesquisa de la OGPe

“Tras la petición de las fiscales especiales independientes, Fabiola Acarón Porrata Doria e Ileana Agudo Calderón, el Panel del FEI autorizó una ampliación de la investigación en el caso relacionado con exfuncionarios de la OGPe, para incluir al licenciado Francisco J. Domenech, secretario de la Gobernación, y a la licenciada Itza García, Subsecretaria de la Gobernación”, reza la misiva.

La Opfei indicó en el comunicado que la solicitud de ampliación respondía a información obtenida dentro de las gestiones investigativas de las fiscales independientes, aunque no especifica de qué naturaleza.

“Ello, con el propósito de determinar la responsabilidad legal, si alguna, en el ámbito penal y/o administrativo de estos funcionarios. Conforme al Artículo 11 de la Ley Num. 2 - 1988, según enmendada, conocida como Ley del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente, el Panel autorizo lo solicitado”, añade.

PUBLICIDAD

El organismo dijo que les concedió a las fiscales independientes un término de 45 días inicialmente para realizar “esta nueva investigación de forma simultánea”.

1 / 20 | Interpelación en imágenes: así fue la Comisión Total del Senado a Francisco Domenech. La silla para Francisco Domenech en el salón Leopoldo Figueroa Carreras. - Xavier J. Araújo Berríos 1 / 20 Interpelación en imágenes: así fue la Comisión Total del Senado a Francisco Domenech La silla para Francisco Domenech en el salón Leopoldo Figueroa Carreras. Xavier J. Araújo Berríos Compartir

El pasado 18 de octubre, la Opfei informó sobre su determinación de designar fiscales especiales independientes contra el exseretario auxiliar de la OGPe, Norberto Almodóvar Vélez, y la exjefa de personal, Charlene Neuman Rivera, por supuesta intervención indebida en una subasta de la agencia.

Al mismo tiempo, el organismo anunció en ese momento que indagaría simultáneamente los señalamientos que presentó ante su consideración, mediante carta, el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, en contra del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, entre otros funcionarios.

En entrevista telefónica con El Nuevo Día luego del anuncio, la presidenta del panel, Ygrí Rivera, precisó que la directriz impartida a las fiscales independientes, de incluir en el material a examinar la carta de Negrón Richard, significaba que se debían investigar a todos los funcionarios que menciona el documento, entre ellos, a Domenech y García.

Reaccionan la gobernadora y el secretario de la gobernación

Luego de anunciada la determinación de la Opfei, la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón reaccionó sin sorpresa al anuncio, asegurando que es el resultado “esperado” luego de que Ygrí Rivera remitiera la información adicional que había recibido.

“La expansión de la jurisdicción trata sobre los mismos hechos que ya han sido objeto de amplia discusión pública y sobre la que he manifestado mi respaldo a que se investigue cabalmente por el foro correspondiente”, indicó en un breve comunicado.

PUBLICIDAD

“Siempre he sido consistente en que todas las alegaciones deben ser investigadas en su totalidad y así despejar y aclarar todos los hechos. El PFEI se creó para ser un ente que evalúa la evidencia de manera objetiva, imparcial y respetando el debido proceso de ley. Estoy segura de que el secretario y la subsecretaria de la Gobernación cooperarán con todo el proceso para que no quede sombra de duda una vez finalizada la investigación”, añade.

La mandataria aseguró que discutirá “próximamente” con ambos funcionarios los pormenores para que la investigación de la que son objeto no afecte los deberes ministeriales de sus respectivos cargos mientras el proceso continúa.

“Esto no me desenfocará de mi función ni del cumplimiento de la agenda de servicio al pueblo de Puerto Rico”, concluyó.

Por su parte, Domenech reiteró, en declaraciones escritas, que las alegaciones realizadas por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Sebastián Negrón Reichard, son falsas.

“Hoy fuimos informados de que el PFEI expandió la investigación que ya se encontraba realizando hacia este servidor debido a las falsas alegaciones realizadas por Sebastián Negrón Reichard”, indica la misiva. “Como he dicho desde el primer día que salieron estas alegaciones, las mismas están plagadas de mentiras, medias verdades, documentos acomodaticios, caracterizaciones subjetivas, y tergiversaciones”.