Aunque la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) tienen ante sí la información sometida por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) Sebastián Negrón Reichard, contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, ninguna de las entidades fiscalizadoras atenderá el asunto en espera de la determinación de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei).