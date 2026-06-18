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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Ética Gubernamental y Contraloría no considerarán alegaciones de Sebastián Negrón Reichard hasta que actúe la Opfei
Mientras, la Oficina del Inspector General guarda silencio sobre cuál sería su proceder en torno a los señalamientos contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, entre otros funcionarios
18 de junio de 2026 - 11:10 PM