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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Ética Gubernamental y Contraloría no considerarán alegaciones de Sebastián Negrón Reichard hasta que actúe la Opfei

Mientras, la Oficina del Inspector General guarda silencio sobre cuál sería su proceder en torno a los señalamientos contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, entre otros funcionarios

18 de junio de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, está al centro de los nuevos señalamientos del exsecretario de Desarrollo Económico Sebastián Negrón Reichard. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Aunque la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) tienen ante sí la información sometida por el exsecretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) Sebastián Negrón Reichard, contra el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, ninguna de las entidades fiscalizadoras atenderá el asunto en espera de la determinación de la Oficina del Panel sobre el Fiscal Especial Independiente (Opfei).

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FEIDepartamento de Desarrollo Económico y ComercioOficina de Ética GubernamentalOficina del Inspector GeneralOficina del ContralorOficina del Contralor de Puerto RicoFrancisco Domenech
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Gloria Ruiz Kuilan
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Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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