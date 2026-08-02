Empleado de empresa distribuidora muere tras quedar atrapado bajo un montacargas en Carolina

Un empleado de la empresa Labrada Distributor, ubicada en la avenida Roberto Sánchez Vilella, en Carolina, perdió la vida este domingo tras presuntamente quedar atrapado bajo un vehículo de montacargas, informó la Policía de Puerto Rico.

El suceso fue descrito, por la Uniformada, como un “incidente desgraciado”.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre el incidente. Al llegar al lugar, los agentes localizaron al empelado, quien aún no ha sido identificado, atrapado por un montacargas.

“Las circunstancias en las que ocurrió el suceso se encuentran bajo investigación”, detalló la Policía en su informe.

Los agentes adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, en unión al fiscal de turno, asumieron la investigación del caso.