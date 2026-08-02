Dos helicópteros de bomberos griegos chocaron en el aire este domingo mientras combatían un incendio forestal impulsado por fuertes vientos al oeste de Atenas.

¡En pleno vuelo! Chocan dos helicópteros mientras extinguían un incendio forestal en Grecia. Dos helicópteros de bomberos griegos chocaron en el aire este domingo mientras combatían un incendio forestal impulsado por fuertes vientos al oeste de Atenas.

1 / 13 | ¡En pleno vuelo! Chocan dos helicópteros mientras extinguían un incendio forestal en Grecia. Dos helicópteros de bomberos griegos chocaron en el aire este domingo mientras combatían un incendio forestal impulsado por fuertes vientos al oeste de Atenas. - Michael Varaklas

Dos helicópteros de bomberos griegos chocaron en el aire este domingo mientras combatían un incendio forestal impulsado por fuertes vientos al oeste de Atenas, provocando que una de las aeronaves se estrellara contra el suelo, según muestran las imágenes.

Los cuatro tripulantes fueron rescatados tras la colisión, informó el departamento griego de bomberos, que añadió que dos fueron recuperados a salvo, mientras que los otros dos estaban inconscientes.

El choque dejó en evidencia el peligro en el frente más crítico de la emergencia por incendios forestales en Europa. Los fuertes vientos empujaron las llamas hacia el interior de la región de la capital griega y obligaron a nuevas evacuaciones. Mientras tanto, Francia vigilaba un área aún en llamas cuatro veces más grande que París, y los principales incendios en España dejaron de avanzar.

El peligro más inmediato estaba en Grecia. Las llamas se propagaron por el oeste de Ática, la región que rodea Atenas, amenazando comunidades y un distrito industrial en las afueras de Megara, mientras las violentas ráfagas impedían que los aviones de bomberos recogieran agua del mar. La situación evocó el trágico recuerdo del incendio forestal de Mati en 2018, que dejó 104 muertos, el más letal de Europa en este siglo.

PUBLICIDAD

Más al oeste, la contención no significó el fin de la emergencia. El mayor incendio forestal de Francia permanecía dentro de su perímetro tras obligar a evacuar a 224,000 personas, en lo que podría haber sido la mayor evacuación civil del país fuera de tiempos de guerra.

Persistían focos activos dentro de un área calcinada de 420 kilómetros cuadrados (162 millas cuadradas), miles de personas seguían sin poder regresar a sus hogares y cerca de 3,000 bomberos continuaban desplegados contra el megaincendio de Gironda y otro fuego aún sin controlar en Provenza.

En conjunto, los incendios forestales en Francia y España han obligado a cerca de un tercio de millón de personas a abandonar sus hogares y destinos vacacionales, vaciando comunidades en pleno verano europeo y poniendo bajo presión a los servicios de emergencia ante múltiples desastres simultáneos.

Daños récord por incendios forestales evidencian la creciente amenaza en Europa

Las evacuaciones masivas en Francia y España son el reflejo más reciente de una amenaza por incendios forestales cada vez mayor en Europa.

El continente comenzó 2026 tras registrar el peor año de incendios forestales de su historia, con más de 10.000 kilómetros cuadrados (3.860 millas cuadradas) quemados en 2025. Durante las últimas cuatro décadas, estos incendios han estado relacionados con casi 800 muertes en gran parte de Europa, según la Agencia Europea de Medio Ambiente.

Europa es el continente que se calienta con mayor rapidez en el mundo. Desde la década de 1980, su temperatura ha aumentado más del doble que el promedio mundial, de acuerdo con el Servicio de Cambio Climático de Copernicus de la Unión Europea.

PUBLICIDAD

Los científicos de World Weather Attribution concluyeron, mediante un análisis rápido realizado mientras los incendios seguían activos, que el cambio climático causado por la actividad humana hizo que las condiciones extremas favorables para los incendios en Francia este año fueran al menos dos veces más probables.

Vientos huracanados dificultan el combate aéreo cerca de Atenas

Casi 500 bomberos y 23 aeronaves fueron desplegados, pero los vientos con fuerza de vendaval propagaron las llamas por bosques secos y dificultaron las labores de extinción, impidiendo que algunos aviones alcanzaran el mar para cargar agua.

Las autoridades ordenaron la evacuación de Kandili, Agia Skepi y Toutouli, mientras columnas de humo se elevaban sobre las montañas. Los equipos mostraban especial preocupación por Porto Germeno, una comunidad costera en el Golfo de Corinto. El primer ministro Kyriakos Mitsotakis fue informado sobre la operación.

El incendio forestal comenzó el viernes cerca de Agios Vasileios, antes de avanzar hacia Porto Germeno y las montañas boscosas al oeste de Atenas. Los bomberos evacuaron por mar a 254 personas el viernes y a otras 12 el sábado, ya que esa suele ser la última vía de escape cuando el fuego y el humo bloquean las pocas carreteras de las comunidades costeras.

El meteorólogo especializado en incendios forestales, Theodore Giannaros, estimó que el fuego había afectado entre 40 y 50 kilómetros cuadrados (15 a 19 millas cuadradas), aunque las autoridades no habían publicado una cifra oficial.

En otras zonas de Grecia, las llamas amenazaban viviendas en Cefalonia, obligando a evacuar comunidades del interior mientras aeronaves realizaban descargas de agua sobre la isla del mar Jónico. Los bomberos también combatían otro incendio cerca de Nea Tenedos, en Calcídica.

PUBLICIDAD

A principios de esta semana, dos bomberos murieron combatiendo un incendio en Creta, mientras que un tercero perdió la vida en el Peloponeso.

“Un bosque virgen, un paraíso, fue entregado a las manos del fuego”, dijo el agricultor local Minas Tzortzanis el sábado. “No hay palabras para explicar lo que ha ocurrido. Destrucción. Destrucción total”.

Francia protege la enorme zona arrasada por el megaincendio

En el suroeste de Francia, el megaincendio de Gironda seguía contenido dentro de su perímetro el domingo, aunque continuaba activo tras arrasar 420 kilómetros cuadrados (162 millas cuadradas) de bosque en diez días.

“El incendio está ahora fijado, lo que no significa que esté extinguido”, señaló la prefectura de Gironda, utilizando el término empleado por los servicios franceses de bomberos para describir un fuego cuyo avance ha sido detenido.

La región permanecía bajo la alerta roja máxima por incendios forestales en Francia. Las condiciones secas, las altas temperaturas alrededor de Burdeos y los vientos vespertinos amenazaban con reactivar las llamas.

En Le Porge, las autoridades locales informaron que unas 150 viviendas fueron destruidas. El mecánico Matthieu Plessis regresó el sábado a las ruinas de una casa que había pertenecido a su familia durante siete generaciones.

“Hay lugares que ya ni siquiera reconozco”, afirmó. “Ya no sabes qué había aquí ni quién vivía dónde”.

Se esperaba la llegada de bomberos procedentes de Ucrania, Lituania y la Polinesia Francesa entre el domingo y el lunes para reforzar las operaciones.

Incendio en Provenza deja de avanzar, pero sigue sin control

En el sureste de Francia, cerca de 1.500 bomberos combatían otro incendio en el departamento de Var, que arrasó unos 18 kilómetros cuadrados (7 millas cuadradas) en poco más de un día.

PUBLICIDAD

El incendio de Gros Bessillon fue estabilizado el domingo después de que su perímetro resistiera durante la noche, aunque seguía sin estar completamente contenido. Unas 2.500 personas fueron evacuadas mientras las llamas amenazaban comunidades cercanas.

Era el cuarto gran incendio forestal que afectaba el centro de Var desde el 19 de julio. Otro fuego más pequeño cerca de Brignoles obligó esta semana al actor George Clooney, su familia y otros 700 residentes a evacuar antes de ser controlado.

El primer ministro Sébastien Lecornu afirmó que, en general, los incendios en Francia estaban bajo control, aunque advirtió que las condiciones seguían siendo muy inestables. También nombró un coordinador nacional para supervisar la reconstrucción de las zonas devastadas por el fuego.

Más de 1.170 kilómetros cuadrados (452 millas cuadradas) se han quemado en Francia este año.

Incendios forestales en España

Los principales incendios forestales de España, en una temporada que ha dejado al menos 13 muertos, el mayor incendio registrado en la historia del país y una emergencia nacional, ya no avanzaban este domingo.

En la provincia de Zamora, cerca de la frontera con Portugal, más de 20 unidades terrestres y aéreas vigilaban el perímetro del incendio de Fermoselle para evitar rebrotes en el accidentado paisaje de los Arribes del Duero. La mayoría de los evacuados ya había regresado a sus hogares, según medios locales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido un pacto nacional para hacer frente a los incendios forestales, advirtiendo que el cambio climático los está haciendo cada vez más destructivos.

___