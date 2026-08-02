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Septuagenaria pierde $7,150 en fraude por alguien que se hizo llamar “Benito”

El caso fue referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón

2 de agosto de 2026 - 10:38 AM

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Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Una mujer de 76 años denunció haber sido víctima de un fraude a través de una plataforma de mensajería digital, informó la Policía.

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El caso fue reportado el pasado 30 de julio, ante agentes del Distrito de Guaynabo.

De acuerdo con la querella, la mujer manifestó que intercambió mensajes de texto, por la aplicación de WhatsApp, con una persona que se hizo llamar “Benito”, quien “fraudulentamente la engañó solicitándole dinero en múltiples ocasiones, desde el mes de abril hasta finales del mes de julio’.

“Aunque al momento, no se detalló el motivo de la solicitud del dinero, la perjudicada envió 37 tarjetas de regalo por la cantidad $7,150.00”, agregó el informe policiaco.

El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) compartió su lista de los estafadores más buscados. Christopher W. Burns es buscado desde 2020 por su presunta participación en un esquema de fraude postal en Georgia. Se alega que Burns estafó a decenas de víctimas por al menos 10 millones de dólares.El esquema provocó el desembolso indebido de millones de dólares y, tras recibir los fondos, los implicados presuntamente los movían entre cuentas, negocios bajo su control y retiros en efectivo para ocultar el origen del dinero.
1 / 22 | En imágenes: estos son los estafadores más buscados por el FBI. El Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) compartió su lista de los estafadores más buscados. - FBI

El caso fue referido a la División de Delitos contra la Propiedad, Robos, Timos y Fraude del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón.

Un caso similar fue reportado el pasado 17 de julio, en una égida en Hato Rey, donde una mujer de 77 años fue víctima de fraude.

La perjudicada alegó ante las autoridades “que envió $1,300 en tarjetas de regalo para una cirugía a Keanu Reeves”, que coincide con el nombre de un actor de cine de Hollywood.

“De acuerdo a la perjudicada el dinero se lo solicitó el médico que realizaría la cirugía y durante un periodo de tiempo le seguía pidiendo más cantidades para el alegado tratamiento médico”, indicó el informe policiaco.

“Tras haber enviado dichas tarjetas de regalo la querellante se percató que estaba siendo timada y procedió a hacer la querella ante la Uniformada”, agregó.

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