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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Presunto fraude en reventa de taquillas para concierto de Bad Bunny termina con mujer en prisión

Natasha N. Álvarez Ortiz, residente de San Sebastián, enfrenta cargos por hechos que se remontan al 4 de agosto de 2025

30 de julio de 2026 - 3:24 PM

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Natasha N. Álvarez Ortiz presuntamente estaba tras la página de Facebook 'Bad Bunny Concert 2025'. (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

Una mujer de 25 años fue ingresada en prisión luego de que agentes de la División de Inteligencia y Arrestos de Carolina diligenciaran una orden de arresto en su contra por un caso relacionado con la presunta reventa fraudulenta de boletos para uno de los conciertos de la residencia de Bad Bunny en Puerto Rico.

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De acuerdo al informe preliminar de la Policía de Puerto Rico, la imputada fue identificada como Natasha N. Álvarez Ortiz, residente de San Sebastián, quien enfrenta cargos por los delitos de fraude y apropiación ilegal bajo el Código Penal.

Los hechos ocurrieron el 4 de agosto de 2025, cuando una mujer buscaba boletos para el concierto del artista urbano. Según la pesquisa, encontró en Facebook una página identificada como “Bad Bunny Concert 2025”, desde donde contactó a la presunta vendedora.

La presunta estafa ocurrió en medio de la alta demanda por la residencia “No Me Quiero Ir de Aquí” de Bad Bunny en el Coliseo de Puerto Rico, una serie de 30 conciertos celebrados entre julio y septiembre de 2025. La residencia agotó más de 400,000 boletos en pocas horas y atrajo a miles de fanáticos locales y extranjeros.

La investigación policíaca sostiene que la acusada ofreció dos boletos por $175 cada uno. La compradora realizó un pago total de $350 y quedó a la espera del correo electrónico que debía contener las taquillas en formato digital, que nunca recibió.

Posteriormente, la perjudicada intentó comunicarse para reclamar por la transacción, pero, según las autoridades, fue bloqueada de la aplicación WhatsApp, por lo que presentó una querella ante la Policía.

El caso fue consultado con la Fiscalía, que posteriormente formuló cargos en ausencia. La prueba fue presentada ante el juez Orlando Puldón Gómez, del Tribunal de Carolina, quien halló causa para arresto y expidió una orden con una fianza de $100,000.

Las autoridades diligenciaron la orden de arresto, pero Álvarez Ortiz no prestó la fianza impuesta, por lo que fue fichada e ingresada en el Complejo de Rehabilitación para Mujeres en Bayamón.

De momento, la Uniformada no informó cuánto se llevará a cabo la vista preliminar.

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ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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