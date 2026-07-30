Departamento de Justicia concluye que la muerte de Carlos Cotto Cartagena fue un accidente

Tras años de investigación, el Departamento de Justicia concluyó, en la tarde del jueves, que la muerte del abogado Carlos Cotto Cartagena, desde el techo de un edificio, en 2018, fue un accidente.

Así lo informó su familia luego de salir de una reunión con personal de la agencia en San Juan.

Desde el principio, la familia se ha mantenido firme en que el abogado fue víctima de un asesinato. Su cuerpo fue encontrado sin vida sobre una acera, frente a la entrada del condominio Santa Teresa, en Miramar, en la madrugada del 21 de septiembre de 2018 luego de haber compartido con un grupo de amistades.

1 / 7 | Fotos | Así fue la visita de investigadores al lugar donde murió Carlos Cotto Cartagena. Carlos Cotto Cartagena murió el 21 de septiembre de 2018. Cuatro años después, nuevos investigadores a cargo del caso visitaron el condominio Santa Teresita de Miramar, donde fue encontrado su cuerpo sin vida. - Alex Figueroa Cancel 1 / 7 Fotos | Así fue la visita de investigadores al lugar donde murió Carlos Cotto Cartagena Carlos Cotto Cartagena murió el 21 de septiembre de 2018. Cuatro años después, nuevos investigadores a cargo del caso visitaron el condominio Santa Teresita de Miramar, donde fue encontrado su cuerpo sin vida. Alex Figueroa Cancel Compartir

El día después de su muerte, El Nuevo Día confirmó que Cotto Cartagena estaba en la lista de testigos de la defensa de Áurea Vázquez Rijos, quien enfrentaba, en ese momento, un juicio federal en el que resultó convicta por el asesinato de su esposo Adam Anhang en 2005. En un juicio estatal previo, Cotto Cartagena había declarado que el empresario canadiense fue asesinado por otra persona.

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Tras reabrir la investigación del caso por la muerte del abogado, en 2023, peritos tomaron medidas en el lugar donde fue encontrado el cuerpo. Seis meses después, los hallazgos fueron entregados al Instituto de Ciencias Forenses.

Esta tarde, antes de entrar a la reunión, el fiscal Edmanuel Santiago no quiso adelantar la conclusión del informe, pero explicó que, en diciembre de 2024, hizo “unas determinaciones” y añadió “una información adicional ahora en julio de 2026”.

Previo a entrar las oficinas de Justicia, José Cotto Cartagena, hermano del abogado, dijo a El Nuevo Día que entraban a la reunión con “más escepticismo que esperanza”.